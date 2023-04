Ponce. – Sentando en la esquina del camerino de los Leones de Ponce, con una bolsa de hielo en el tobillo de su pierna izquierda, el ala-pívot estadounidense Eric Paschall intercambiaba conceptos del juego con Mike Rosario tras la victoria del conjunto ponceño el domingo sobre los Atléticos de San Germán.

Al combinado dirigido por el argentino Sergio Hernández, que visita esta noche a los Osos de Manatí, les urgía un triunfo que los sacara del “boquete”, tal y como describió el armador Jezreel De Jesús a El Nuevo Día luego de tres reveses seguidos.

Y lo hicieron en casa, ante su gente, contra uno de sus eternos rivales y hasta ese día invictos, Atléticos de San Germán.

“Esta liga es dura, diferente a la NBA… Pero me gusta. Los fanáticos la hacen 10 veces mejor. Hacen un gran trabajo apoyándote, haciendo los juegos divertidos. Me gusta mucho”, expresó Paschall a El Nuevo Día.

El nuevo importado de los Leones anotó 19 puntos y repartió cinco asistencias en el triunfo contra los Atléticos.

“La verdad, no me esperaba este tipo de ambiente en las canchas. Los ‘fans’ son magníficos. Te gritan, te apoyan. Todo. Me gusta. El BSN ha superado mis expectativas”, sostuvo Paschall, que fue seleccionado por los Warriors de Golden State en 2019, jugando dos campañas para los entonces campeones y otra con el Jazz de Utah.

Previo al partido de ayer, lunes, Paschall registraba 17.6 tantos y 5.8 rebotes, con porcentajes de 43% en disparos de dos puntos y 36% desde el triple.

“Tengo cosas que mejorar, pero estoy llegando a esa versión que quiero. Estoy recuperando mi ritmo después de poca actividad. Mi intención es quedarme aquí toda la temporada”, añadió.

Paschall, que ganó el campeonato nacional de la NCAA con Villanova en 2017-18, espera dejar su huella en los 14 veces campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“He jugado para entrenadores que son Salón de la Fama. Tengo un conocimiento importante, sabes, mi ‘IQ’, que quiero compartirlo con el grupo”, explicó.

Paschall estuvo bajo las órdenes del ‘HOF’, Jay Wright, en Villanova, y de Steve Kerr en los Warriors que, si bien no fue Salón de la Fama como jugador, sí lo será como entrenador. Tiene actualmente cuatro títulos como dirigente.

“Podemos competir por el campeonato. Mediante más nos conozcamos, mejor. Tenemos que seguir mejorando”, apuntó.