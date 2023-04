El estreno de José Juan Barea como gerente general en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) le ha brindado un duro taller parar armar un equipo ganador.

Los Grises de Humacao, dos veces colistas en la Sección B por temporadas consecutivas, iniciaron un nuevo torneo de forma negativa, jugando para 0-5 luego de perder el sábado frente a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Marcelo Trujillo.

Desde su residencia en Miami, Florida, Barea reconoció que el inicio de la competencia 2023 para los Grises no iba a ser fácil, además de señalar que no la ha ‘pegado’ con los importados contratados para la campaña.

“Hemos tenido mala suerte con los refuerzos. (David) Stockton no nos ha llegado. Un refuerzo no nos funcionó y estamos buscando otro. Sabíamos que al principio iba a estar duro así que estamos buscando la manera de mantenernos positivos. Buscar refuerzos que nos ayuden”, expresó Barea.

Stockton fue uno de los refuerzos principales anunciados para el quinteto en 2023. El armador terminó su participación en la G-League con el Fort Wayne Mad Ants (Pacers de Indiana) y pidió descanso.

La semana pasada, contrataron al centro Thomas Robinson para sustituir a Justin Dentmon. Robinson, quien jugó el año pasado con los Piratas de Quebradillas, lleva dos partidos promediando más de 20 puntos sin éxito para los Grises, dirigidos por Wilhelmus Caanen.

Janis Timma y Timothy Soares son los otros dos importados pero, entre los dos, tiene media de 19.0 unidades.

Entre otras movidas, Humacao adquirió al escolta titular Jared Ruiz de los Indios de Mayagüez por el base Jorge Matos.

“Es un equipo con un nuevo dueño y, más o menos, un nuevo roster. Sabíamos que el principio iba a ser un poquito difícil, especialmente contra equipos que llevan tiempo juntos. Pero nada, estamos comenzando y faltan muchos juegos. Tenemos que mantenernos ahí y ver cuando podemos arrancar”, indicó Barea.

Roberto Roca adquirió a los Grises tras la compraventa realizada con Ernesto Cambó, quien revivió a los Grises como franquicia de expansión en 2021.

Los Grises tienen la misma marca negativa que los Osos de Manatí, mudados de Guayama por el exponente de música urbana Ozuna.

“Siempre hay unos cuantos equipos que arrancan lentos. Hay que buscar la forma de seguir hacia adelante. Si fuera fácil, todo el mundo estaría ganando y así fuera aburrido. Lo ves en todos lados, como en la NBA. Estamos tratando de cambiar la cultura aquí”, comentó Barea.

De 38 años, Barea se retiró como jugador profesional el año pasado con los Cangrejeros de Santurce luego de dos temporadas de vuelta al BSN. Jugó 14 campañas en la NBA, 11 con los Mavericks de Dallas.

Con la meta de ser dirigente, Barea tomó primero el reto de ser gerencial en un equipo.

“Me entretengo. Me gusta poder ayudar a estos muchachos de Humacao, el cuerpo técnico. Me gustan las llamadas con los jugadores y los coaches. Me gusta esto de buscar refuerzo. Me mantengo al día con la liga del BSN, que siempre me gusta estar pendiente. Sé cuán importante es la liga para los jóvenes en Puerto Rico. Tengo muchos amigos alrededor de los equipos/ Y con este equipo de Humacao, me gustaría verlos este año o el próximo verlos mucho mejor”, indicó Barea.

Barea regresó a Puerto Rico este domingo para estar par de semanas de cerca con los Grises.