Los Ángeles - El puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz cargo hoy, sábado, con el premio Mariano Rivera al ser reconocido como el Mejor Relevista de la Liga Americana por su brillante desempeño en la fase regular con los Marineros de Seattle.

Es la primera vez que un relevista boricua recibe tal distinción desde su creación en el 2005. Luego en el 2014, Major League Baseball (MLB) anunció que los galardones llevarían los nombres de Rivera (Americana) y Trevor Hoffman (Nacional).

Lights. Out.

@EdiDiaz44, Josh Hader win AL, NL Reliever of the Year Award presented by @TheHartford. pic.twitter.com/jMJnI4nFiI