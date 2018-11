La oficina de las Grandes Ligas implementará nuevos procedimientos para supervisar las contribuciones políticas, tras donar $5,000 a una senadora republicana de Mississippi y pedir que se le devolviera el dinero a raíz de una serie de declaraciones polémicas.

El comité de acción política de las Grandes Ligas donó $472.500 desde el comienzo de 2017 hasta el 17 de octubre del presente año, de acuerdo con registros de la Comisión Federal Electoral. Entre las contribuciones figuran dos por 2,500 a la campaña de la senadora Cindy Hyde-Smith, el 26 de junio y el 24 de septiembre.

“Nuestros encargados de cabildeo tuvieron mucha discrecionalidad en lo que hacían, particularmente con las contribuciones de ese tamaño, y simplemente habrá una supervisión adicional aquí en Nueva York”, advirtió el martes Rob Manfred, el comisionado de las mayores. “No revisamos por adelantado las contribuciones de ese monto”.

Las Grandes Ligas buscan ahora que su comité de asuntos legislativos discuta los nuevos procedimientos antes de tomar cualquier decisión.

Un video mostró a Hyde-Smith este mes, cuando elogiaba a un simpatizante y decía: “Si él me invitara a un ahorcamiento público, yo estaría en la primera fila”.

Los opositores han considerado insensible el comentario, ante la historia de linchamientos en Mississippi por motivos raciales. El martes, Hyde-Smith derrotó al demócrata Mike Espy en una elección de desempate, y dijo que la declaración polémica constituyó “una expresión exagerada de respeto”.

GOP incumbent Cindy Hyde-Smith alleges 'public hanging' comment was 'twisted' and used as 'political weapon' by opponent amid tightening Mississippi Senate race.



"That's the type of politics Mississippians are sick and tired of." https://t.co/VfdlwbVVwB pic.twitter.com/Qc1taRwHHk