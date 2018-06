Cleveland, Ohio — Shane Bieber mantuvo la labor de una carrera hasta el sexto inning en su primera victoria en Grandes Ligas, para guiar a los Indios de Cleveland a un triunfo el domingo por 4-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

Relacionados: Carrasco pasa a la lista de lesionados tras recibir un pelotazo

Bieber recibió 10 hits y ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios en la segunda apertura de su carrera. El derecho novato fue mandado llamar de la filial de Triple A en Columbus por la mañana después que el abridor venezolano Carlos Carrasco fuera enviado a la lista de lesionados por un pelotazo que recibió en el codo derecho un día antes.

Un doblete de tres carreras del brasileño Yan Gomes en el tercer episodio rompió el empate de 1-1. Tyler Naquin pegó un sencillo productor en la segunda entrada.

Cody Allen, el tercer relevista de los Indios, lanzó la novena entrada para sumar su 14to salvamento en 15 oportunidades.

El derecho de los Mellizos Jake Odorizzi (3-4) otorgó cuatro anotaciones en cinco innings. No ha logrado una sola victoria en siete aperturas desde el 8 de mayo.



Filthy slider from Shane Bieber to strikeout Miguel Sano + pickoff at first ends his first inning.



What a start to a career. pic.twitter.com/pMGlRdx95x