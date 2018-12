El receptor Roberto “Bebo” Pérez recibió de forma anticipada su regalo de navidad y el presente vino directamente desde Cleveland.

Hace unos días, mientras estaba jugando en la República Dominicana, al mayagüezano le fue confirmado que sería el receptor titular de los Indios de Cleveland para la temporada del 2019.

La información fue brindada por el propio gerente general y presidente de operaciones de Cleveland, Chris Antonetti.

“Me sorprendí al ver que cambiaron a Gomes (Yan), pero a la verdad que estoy muy contento de que voy a jugar todos los días. Llevo esperando esa oportunidad por mucho tiempo y ahora se me da y tengo que aprovecharla al máximo”, dijo Pérez a El Nuevo Día vía telefónica desde su hogar en Cleveland.

“Estoy bien motivado y ansioso de que llegue la temporada. He trabajado para eso. Ahora que se logró espero poder hacer el trabajo en la receptoría. Y ayudar al equipo ofensivamente. Al final del día uno juega para ganar y para eso me estoy preparando”.

Los Indios le darán la posición al boricua luego de que la semana pasada enviaron a Gomes a los Nationals de Washington. El movimiento estuvo dirigido a otorgarle la receptoría al mayagüezano.

“Por mucho tiempo estuvieron escuchando de nosotros lo bien que nos sentíamos teniendo dos receptores regulares de nivel de Grandes Ligas en la organización. Ahora Roberto tendrá la oportunidad de serlo. Lo hizo para nosotros en el curso de los pasados años cuando Yan estuvo lastimado”, dijo Antonetti a Cleveland.com.

Por otro lado, Pérez, quien en el fin de semana terminó su participación con los Tigres del Licey en Dominicana, anunció que no podrá cumplir con su compromiso de reportarse a Mayagüez la semana próxima.

“Yo tenía planes de terminar en Dominicana y reportarme el 15 para jugar en Puerto Rico, pero ahora con la situación me pararon y yo los entiendo porque ya me dieron la oportunidad y no quiero arriesgarme ni ellos tampoco. Más para un catcher que estamos propensos a foul tips o algo así. Como voy a hacer el catcher regular no se quieren arriesgar. Yo quería jugar”, sostuvo.