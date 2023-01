Adalberto “Berto” Peña fue parte de la escuadra de los Senadores de San Juan, bautizados como “los pillos de Mako”, que ganó el campeonato de la pelota invernal en la temporada de 1984-85 contra los Cangrejeros de Santurce.

Es por esta razón que Mako Oliveras, actual veterano dirigente de los Indios de Mayagüez, tomó la noticia del fallecimiento de Peña, de 63 años, como una “agridulce”.

“Es como si mi hubieran echado un balde de agua encima, frío”, comentó Olivera sobre la noticia de su expupilo.

“Berto es parte de los famosos pillos. Me ayudó a ganar mi primer campeonato. La relación con él era de familia. Es una pena. Es algo agridulce. Agrio porque se me fue un amigo, un hermano y un hijo. Y dulce porque ya no va a estar sufriendo. Me duele el corazón. Lo único que pido es fortaleza para su familia”, agregó.

"Berto" Peña militó en las Grandes Ligas con los Astros de Houston. (el nuevo dia)

Oliveras, de 76 años, indició que Peña murió a consecuencia de un cáncer, enfermedad que lo tenía encamado.

Peña fue un pelotero del cuadro que militó en las Grandes Ligas con los Astros de Houston de 1981 y 1987. Fuera de las Mayores y el béisbol invernal, perteneció al Equipo Nacional que ganó medalla de plata en el Torneo Mundial de 1976 en Cartagena, Colombia.

“Era un jugador aguerrido, bravo. No tenía reversa. Líder en el terreno. Buenísimo. Compañero fiel y entregado. Un caballero fuera y dentro del terreno. Tenía un genio como el mío. Por eso creo que nos llevábamos tanto”, agregó Olivera, el mánager con más campeonatos en la historia del torneo.

Peña también fue coach. Tuvo en su mentoría al actual entrenador de pitcheo de los Indios, David Rosario.

“Conocí a Peña en San Juan con los Senadores. Cuando Berto se retira, yo comenzaba mi carrera. Un excelente coach. Un tipo brillante como técnico. Luego, más adelante, cuando me retiro y comienzo a coachear, Berto dirigía a San Lorenzo en la Doble A y me lleva como ‘pitching coach’. Eventualmente, se va a dirigir a la Liga Independiente de Estados Unidos y me deja dirigiendo a San Lorenzo”, contó Rosario, quien trabaja para la organización de los Reds de Cincinnati.

“Tengo que agradecer a Berto por la hermandad. Un competidor increíble. Lo vi jugar. Compartí con él en el terreno como técnico. Un excelente hombre de béisbol. Un hombre frontal, sin atajos ni medios caminos. Firme y de carácter. Lamentamos mucho su pérdida”, añadió Rosario.

A Peña le sobreviven sus hijos Carlos y Roberto ‘Bebo’ Peña, también peloteros.