Chicago - El mensaje de texto de un número de Connecticut dando la bienvenida a Kris Bryant a los Mets de Nueva York sorprendió al toletero de los Cubs de Chicago.

No está seguro de quién envió el mensaje, solo que fue discordante. No pasó mucho tiempo para descubrir que también era falso.

“Cuando recibes un mensaje de texto que dice algo así, es como, ‘¡Guau!’. Eso me puede molestar un poco”, dijo.

Bryant apreció la línea abierta de comunicación que él y el agente Scott Boras tenían con el presidente de operaciones de béisbol de los Cubs Jed Hoyer y la rápida respuesta del equipo. Pero no está claro cuánto tiempo más Bryant permanecerá en Chicago.

Bryant dijo que está dispuesto a firmar un contrato a largo plazo para permanecer con los Cubs antes de que expire su contrato al final de la Serie Mundial.

PUBLICIDAD

“Siempre he dicho que he estado abierto y dispuesto a escuchar lo que sea que Jed tenga que decir ahora y que lo tomaría con los brazos abiertos y consideraría todo lo que se me presente”, dijo. “Creo que me he comunicado muy bien con ellos. Ellos saben cuál es mi posición “.

Pero hay mucha incertidumbre en torno a los Cubs, particularmente cuando se trata de algunas de sus mayores estrellas.

Bryant, Anthony Rizzo y el puertorriqueño Javier Báez tienen contratos vencidos. Los tres no rindieron como se esperaba durante la temporada acortada por la pandemia. Pero todos han jugado un papel importante en la transformación de la sufrida franquicia en una organización de campeonato.

Ayudaron a llevar a los Cubs a un título de Serie Mundial en 2016, poniendo fin a una sequía que data de 1908. Pero la organización está en transición.

Chicago ganó la División Central de la Liga Nacional la temporada pasada y llegó a los playoffs por quinta vez en seis años, solo para anotar una carrera en la barrida de dos juegos contra Miami. Los Cubs no han avanzado en la postemporada desde 2017.

Hoyer fue ascendido de gerente general cuando Theo Epstein renunció como presidente de operaciones de béisbol, y el as Yu Darvish fue cambiado a San Diego. Bryant dijo que estaba sorprendido por ese trato y triste por perder a un lanzador que “realmente se estaba encontrando aquí y se sentía cómodo, vacilaba y hablaba con todos nosotros”.

PUBLICIDAD

Darvish no es solo un gran nombre que se fue de los Cubs. Jon Lester y Kyle Schwarber firmaron con Washington. Bryant, Rizzo y Báez se enfrentan a un futuro incierto y es poco probable que el equipo se quede con los tres.

Javier Báez se encuentra en la misma situación que Anthony Rizzo y Kris Bryant. (Jae C. Hong)

“Simplemente me remonto a lo que dije en el pasado”, recalcó Bryant. “No tengo nada más que agregar. Hay muchos amigos realmente buenos aquí, no solo compañeros de equipo, sino también buenos amigos y buena gente. Simplemente disfruto salir al campo y estar aquí junto a estos muchachos todos los días. Nunca di eso por sentado, y no empezaré ahora “.

Bryant tiene un salario de $19.5 millones, con Rizzo con $16.5 millones y Báez con $11.65 millones. El nombre de Bryant en particular ha surgido en el mercado de cambios, aunque insistió en que “no le sorprende en absoluto” que permanezca en el equipo.

“He tenido buenas conversaciones con Jed, buena comunicación. Me está dejando saber lo que está pasando. Puedo preguntarle qué es verdad, qué no es verdad. Lo principal que obtuve de él es que la mayor parte no es verdad. No me sorprendió”, indicó.

Bryant fue Novato del Año de la Liga Nacional en 2015 y MVP en 2016. Entró en su tercer equipo All-Star en 2019, solo para luchar contra las lesiones el año pasado en su peor temporada como profesional.

Bryant bateó .206, el mínimo de su carrera, con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 34 juegos. Dos de esos jonrones llegaron en los dos últimos juegos de la temporada regular contra los White Sox de la ciudad. Luego se fue de 0 a 8 en la serie de los Marlins, aunque sintió que hizo un contacto sólido.

“Tuvo un gran impacto en mí, terminar la temporada con una nota alta y simplemente hacer algunos cambios realmente buenos. En los playoffs también. Creo que contra los Marlins pegué algunas líneas. Eso se sintió bien. Sentí que sí, estaba encontrando lo que había estado buscando el año pasado“.