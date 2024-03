Habla el cirujano que operó a Shohei Ohtani: a pesar de algunas banderas rojas, su acuerdo de $700 millones evidencia la confianza en la operación Tommy John

Chicago - No hay nadie como Shohei Ohtani en las ligas mayores. Apenas el año pasado, la estrella de doble vía subió al montículo y alcanzó las 103.5 millas por hora durante el entrenamiento de primavera con los Angels de Los Ángeles.

“Cincuenta años después del primer Tommy John y 34 años después de que aprendí a hacer la operación, ahora un hombre se somete a su segunda operación y no solo se espera que vuelva a su nivel anterior de rendimiento, sino que le están pagando para ser el mejor jugador en la historia del béisbol, si se considera ese contrato de $700 millones”, dijo ElAttrache durante una entrevista telefónica con The Associated Press.