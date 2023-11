Un año antes de nacer, el papá del pelotero Jaylen Hubbard se mezcló con la crema de la pelota puertorriqueña en el denominado “Dream Team” de la Serie del Caribe de 1995.

Trenidad “Trent” Hubbard, un exjardinero que jugó una década en las Grandes Ligas, formó parte de los Senadores de San Juan, que ganaron el cetro caribeño de manera invicta (6-0) en el Estadio Hiram Bithorn.

Trenidad no tuvo espacio en la alineación principal del dirigente Luis “Torito” Meléndez a pesar de ayudar a los Senadores a ganar el campeonato del torneo local. No había de otra.

Los Senadores se reforzaron con el estelar Bernie Williams en el predio central y era acompañado por Juan “Igor” González y Rubén “El Indio” Sierra en las esquinas.

Como jugador suplente, el norteamericano sólo pudo consumir dos turnos en la serie. Completaban la novena los miembros del Salón de la Fama de Béisbol Roberto Alomar y Edgar Martínez, y otros estelares como Carlos Baerga, Carlos Delgado, Carmelo Martínez y Rey Sánchez, campeón bate del torneo invernal.

"Trent" Hubbard militó con los Senadores de San Juan. (RANIER RENTAS)

Jaylen, de 27 años y ‘utility’ del RA12 en la actual temporada de la pelota invernal, recuerda las conversaciones con su progenitor de lo vivido durante esta semana junto a las luminarias puertorriqueñas.

“Le encantaba ese equipo. Amó ese año”, dijo Jaylen a El Nuevo Día.

“Tenían un gran equipo. Habla de ese momento las veces que puede. Él se encuentra de vez en cuando con miembros de ese equipo. Son como mejores amigos”, agregó.

Trenidad fue miembro de los Senadores a mediados de los noventa. También, jugó en la liga invernal mexicana con los Guerreros de Oaxaca y los Venados de Mazatlán.

Tuvo una larga carrera en las Menores antes de debutar en las Mayores a los 30 años con los Rockies de Colorado en 1994. Vistió también los uniformes de San Francisco, Cleveland, Dodgers de Los Ángeles, Atlanta, Baltimore, Kansas City, San Diego y Cubs de Chicago. Promedió .257 en 162 partidos.

Jaylen Hubbard ha jugado los últimos años en la pelota independiente en Estados Unidos, tras ser dejado en libertad por Washington en 2021. (David Villafañe/Staff)

Puerto Rico ocupa un lugar muy especial en la vida de Trenidad, aseguró su hijo.

“La amó (la pelota invernal boricua). En ocasiones, la amó más que las Grandes Ligas. Venía aquí a pasar los mejores momentos de su vida, a conocer a las mejores personas y a jugar buen béisbol. Con lo que he escuchado, lo amaban aquí también”, compartió.

Jaylen fue selección de la ronda 27 en el sorteo de novatos de MLB por los Nationals de Washington en 2019, tras jugar cinco años en la División I de la NCAA con Texas State.

Con los Nationals, Jayle apenas jugó una temporada en la filial de Novatos en 2019. Al año siguiente no hubo temporada en las Menores por la pandemia por COVID-19 y, en 2021, se lesionó en los campos primaverales y luego fue dejado en libertad.

En los últimos años, ha dividido su participación en la pelota independiente en las ligas Frontier y Pioneer.

Este mes, comenzó su primera experiencia en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con el RA12. En tres juegos lleva de 11-2 con una remolcada.

“Es nuevo para mí y me gusta. Tienes a Robbie (Alomar) presente. Me gusta la ciudad. Definitivamente, me gusta la comida. Estoy emocionado de tener una buena temporada aquí. Mi papá me dijo que no me quede en mi cuarto y que salga a descubrir los lugares. Que me divierta y juegue duro”, indicó Jaylen, quien añadió que su padre vendrá de visita durante el torneo.

“Voy a aprender mucho aquí. Hay muchas buenas mentes. Y quisiera enamorarme de la isla como lo hizo mi padre”.