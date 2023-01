Mayagüez.- Los Gigantes de Carolina madrugaron el miércoles a los Indios de Mayagüez con seis carreras en la primera entrada para empatar la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) con triunfo 6-4 en el Estadio Isidoro “Cholo” García ante la presencia de unos 7,200 personas.

La serie, nivelada a una victoria por bando, toma un receso para continuar el viernes en el Estadio Roberto Clemente Walker. Fue el primer triunfo de Carolina en una final desde su última aparición en 2007.

En su quinta final consecutiva, la tribu del veterano dirigente Mako Olivera no pudo colocarse a mitad de camino de su decimonoveno campeonato en su historia cuando el abridor norteamericano Ronnie Williams fue castigado por los bates carolinense desde el saque.

El derecho, quien venía de dos salidas y efectividad de 5.09 en la semifinal ante los Criollos de Caguas, solo consiguió un out al permitir cinco imparables y seis carreras para salir derrotado del encuentro.

PUBLICIDAD

Bryan Torres, Gabriel Cancel y Anderson Feliz pusieron la pelota en juego con indiscutibles para la primera carrera de los visitantes. Rubén Castro también llegó a base con un pelotazo.

Con la primera raya en la pizarra, José Sermo elevó la ventaja al llevar dos corredores al plato con un doble al jardín derecho. Acto seguido, Ozzie Martínez conectó sencillo al bosque derecho para Feliz y Sermo anotar tras un tiro errado del guardaboques Danny Ortiz.

Williams fue sustituido por Ricardo Veléz. Tras caminar a Jan Hernández, Delvin Pérez dio continuidad al festival ofensivo de Carolina con imparable que remolcó Martínez, carrera acreditada a Williams. La entrada de pesadilla acabó con un alto y largo elevado de Torres que el intermedia Richie Palacios atrapó de espaldas para luego explotar en primera a Pérez.

El tercer out fue celebrado de pie por la fanaticada local luego de una sufrida entrada inicial.

“Cuando enfrentas a un lanzador como Ronnie Williams, que ha sido consistente durante toda la temporada, el plan que llevamos al plato, de ser agresivos para evitar que llegara tarde al conteo porque cuando llega usa el cambio, que es muy bueno, y el slider. Así que pudimos atacar temprano y eso es bueno, más cuando estás de visitante contra un equipo como Mayagüez”, dijo Edwards Guzmán, dirigente de los Gigantes.

“El ser agresivo desde temprano, mucha gente que, perdiendo el primer juego, hay que tomarlo con calma. El plan siguió y creo que tampoco tuvo su mejor noche a parte de nosotros hacer ajustes. Pienso que es una combinación de las dos y es parte del juego”, agregó.

PUBLICIDAD

Mayagüez no tardó en rayar. En el mismo primer episodio, Richie Palacios conectó un doble ante los envíos de Luis Leroy Cruz, seguido por otro doblete de Chavez Young para la primera de los Indios. Josh Palacios empujó la segunda de la tribu con un bombo de sacrificio.

Cruz aprovechó la ventaja temprana que le dieron sus compañeros para terminar su labor en 5.2 entradas de siete hits, dos carreras limpias y dos ponches antes de la amenaza de los mayagüezanos.

Los Indios se colocaron en posición de empatar en la séptima entrada contra el descontrolado relevista José Fuentes. El zurdo dio dos pelotazos consecutivos, uno a Roberto “Bebo” Peréz y otro a Jeremy Rivera.

Guzmán sustituyó a Fuentes por Chris Nunn, quien, de inmediato, concedió un hit en el cuadro que el segundo base Feliz no pudo controlar. Con la bases llenas, Richie Palacios coló una roleta al jardín central para Bebo Pérez y Rivera anotar, reviendo las gradas del “Cholo” García. Palacios fue sacado en tercera en su apuesta en llegar quieto a la antesala.

Nunn dio boleto gratis a Emmanuel Rivera para salir del encuentro, relevado por Rámesis Rosas. Con corredores en las esquinas, Carolina salió de apuros luego de que Josh Palacios bateara para doble matanza, jugada que comenzó a vaciar las tribunas del parque.

El derecho José Espada se encargó de sacar los últimos tres outs en el triunfo gigante.

“Williams no vino en su noche. En lo que calentó Vélez, que es un iniciador, pues el daño estaba hecho. Lo positivo de hoy fue que vinimos de atrás y los asustamos. Tengo plena confianza en mi equipo. Eso pasó en la serie de Caguas. Nos robamos uno allá y ellos robaron acá. Ahora tenemos que volver a robarnos uno en Carolina a ver qué pasa”, declaró Oliveras.

PUBLICIDAD

Los Indios dejaron siete corredores en la derrota.

“Ese ha sido el problema de nosotros pero ya el pasado pasado y no me interesa. El bullpen de nosotros hizo un trabajo extraordinario. Ellos dieron seis hits en la primera entrada (y luego dieron cuatro en todo el juego). Luego nosotros ripostamos con dos carreras. Eso me demostró a mí que no nos caímos”, añadió.