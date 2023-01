Cuando el veterano dirigente de los Indios de Mayagüez, Mako Oliveras, ganó su primer campeonato en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en 1985, con los entonces Metros de San Juan, su rival en la serie final que comenzó el martes en Carolina, Edwards Guzmán, tenía apenas ocho años de edad.

A esa edad, ya Guzmán desarrollaba su amor y pasión por el béisbol.

“Yo estaba en una Serie Mundial a los ocho años en Atlanta. Desde los cuatro años estaba jugando ya en liga pamper”, contó Guzmán, quien se estrenó en esta temporada 2022-2023 como dirigente en la LBPRC con los Gigantes de Carolina.

Guzmán acaba de llevar a su equipo a la final al vencer el pasado lunes en un decisivo y séptimo partido de la serie semifinal a los Cangrejeros de Santurce, para ganarse el derecho de dirimir el campeonato con los Indios de Oliveras.

A sus 76 años de edad, Oliveras no solo es el dirigente más ganador de la liga, con siete campeonatos, sino que es por mucho el mánager con más series finales disputadas, con un total de 13. Así las cosas, a Guzmán, un ‘novato’ en estas lides, le tocó enfrentar a sus 46 años a un técnico de ese nivel, o un ‘zorro viejo’ como diría el propio Oliveras.

PUBLICIDAD

Y el martes, sentado en el dugout local de los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker en la antesala del inicio de la final, Guzmán no hizo más que reconocer la maestría de su mentor.

Con 30 años de diferencia en edad, el historiador de la liga, Jorge Colón Delgado, dijo que no puede precisar si es el enfrentamiento en una final de mayor diferencia en edades entre ambos mánagers, pero señaló que es muy posible.

Guzmán tiene algo claro, que es más que evidente cuando se mira el resumé de Oliveras en la liga.

“Por lo menos, yo sí sé que es el dirigente más experimentado contra el menos, porque estoy en mi primer año”, señaló Guzmán, quien se estrenó clasificando a los Gigantes a la postemporada, con la segunda mejor marca de la fase regular, con 28-22.

“Honestamente es un honor, porque yo jugué para Mako y siento mucho respeto por su carrera y lo que ha hecho. Entiendo que la llegada de él quizás relajó el clubhouse de Mayagüez. El ambiente del clubhouse es como tu casa, y eso fue lo que él pudo llevar al equipo de Mayagüez”, reconoció Guzmán, recordando que Oliveras se integró a los Indios luego de que la gerencia despidió al anterior piloto Luis Matos, en las postrimerías de la serie regular en diciembre.

Y en las semifinales, Mako ya viene de hacer de las suyas pues los Indios, que clasificaron en la cuarta y última posición (26-24) de cara a los ‘playoffs’, vienen de eliminar en seis partidos a los hasta entonces bicampeones defensores Criollos de Caguas, y líderes de la fase regular (31-19).

PUBLICIDAD

Oliveras tuvo palabras de elogios también para Guzmán, de quien recordó que como jugador lo ayudó a ganar el campeonato de 2000 como uno de los refuerzos que trajeron los Cangrejeros de Santurce desde Mayagüez, para luego ganar también la Serie del Caribe de ese año.

“Estoy viejo”

A preguntas de este diario sobre lo que siente de enfrentar a un exjugador que ahora también es dirigente, y que posiblemente se trata del pareo de mayor diferencia en edad, Oliveras contestó en su habitual estilo.

“Bueno, que estoy viejo”, respondió riendo Oliveras. “Pero nada, es un honor. Una de las cosas que yo digo es que nosotros no somos los protagonistas de esto; son los jugadores. Me llena de orgullo que la gente hable, pero no me gusta mucho”.

“He sido bendecido porque he tenido muy buenos peloteros, entre ellos Edwards, que me ayudó a ganar un campeonato en el 2000 con Santurce (refuerzo). Pero novato no es”, aclaró Oliveras, resaltando todo el historial que amasó Guzmán en distintas posiciones como coach y luego como parte de la gerencia de los Criollos, con quienes ganó varios campeonatos en distintas de esas facetas.

“Es una persona que es un hombre de béisbol, ha sido exitoso y ha hecho un gran trabajo. Para mí tiene que ser el Dirigente del Año por la clásica milla”.

El gerente general de los Indios, Héctor Otero, recordó, por su parte, que en su larga relación de trabajo con Oliveras estuvieron juntos en Santurce cuando los Cangrejeros lo ganaron todo en el 2000, y recordó también que Guzmán fue uno de los múltiples refuerzos que llevó Santurce a la Serie del Caribe.

PUBLICIDAD

“Después (la temporada siguiente) lo hicimos agente libre y volvió con nosotros a Santurce. Y después en 2009-2010 lo deja libre Arecibo y lo firmamos en Mayagüez”, recordó Otero sobre el segundo campeonato que ganó en la liga con Mako como su dirigente, esa vez con los Indios.

De paso, ese título de Mako con Mayagüez, fue el último de sus siete, por lo que está en busca de su octavo en esta serie final, con lo que ostentaría campeonatos en cada una de las últimas cinco década.

En el caso de Guzmán, este recordó la curiosidad de que regresa a una final, ahora como dirigente, con Carolina, equipo en el también participó en la última final de los Gigantes en 2007 y en la que jugó como refuerzo de igual manera.

“Fue la temporada que la Serie del Caribe fue en Venezuela, y curiosamente este año también va a ser en Venezuela”, recordó.