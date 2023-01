Edwards Guzmán, probablemente, fue parte del festejo más corto de una novena que celebraba su pase a la serie final en la reciente historia de la liga invernal de béisbol.

“Es posible que sí, pero es parte del reglamento. Decisiones de la liga”, reaccionó el dirigente de los Gigantes de Carolina a El Nuevo Día.

La noche del lunes, Carolina salió airoso 3-1 en un intenso partido ante los Cangrejeros de Santurce en el séptimo y decisivo choque de la serie semifinal B en el Estadio Roberto Clemente para adelantar a la serie de campeonato.

Hubo festejo, naturalmente. Y máxime cuando en el papel, Carolina no era favorito para llegar a la última etapa del torneo y a su primera final desde 2006-07.

Pero en menos de 20 horas, todos los integrantes de los Gigantes tendrán que estar de vuelta al terreno de juego para comenzar hoy, martes, la fase más importante del torneo ante los Indios de Mayagüez. Le ayuda que la serie comenzará en su casa, pero le perjudica en la cantidad de lanzadores disponibles para el choque de esta noche.

Originalmente, la final comenzaba el martes con un día de descanso para el ganador de la semifinal B. El itinerario se alteró con la suspensión del juego del domingo en Carolina por lluvia. Así que la liga optó por mantener el inicio de la serie el martes en un ‘back to back’ para el ganador de esta serie.

¿Crees que la liga tomó la decisión correcta de arrancar el martes sin descanso para ustedes?, se le preguntó a Guzmán.

“Es algo difícil de contestar porque si estuviera en la posición de Mayagüez diría que no quisiera tener otro día libre (Indios terminaron el sábado). Hubo una suspensión por lluvia, que fue algo que no estuvo en control de nadie. Son cosas que pasan y hay que pasar la página. Hay que comenzar otra vez”, respondió.

Guzmán no cree que tenga inconvenientes en reagrupar a sus jugadores y enfocarlos tan rápido para luchar por el trofeo de campeonato ante un rival que los dominó en la serie particular de la regular, 6-4.

“Tenemos el moméntum. La única desventaja es que algunos de los lanzadores que tiraron ayer (lunes) no estarán disponibles para hoy. Lo ideal hubiera sido tener un día libre para contar con ellos”, dijo.

Y lo cierto es que los Gigantes utilizaron sus mejores relevistas desde la cuarta entrada para vencer a Santurce. José Fuentes, José Espada y Miguel Romero es posible que no estén lanzando en el primer juego.

Jonathan Bermúdez estará abriendo hoy por los Gigantes. En la semifinal tiró 3.2 entradas y no permitió carreras. Tuvo una apertura.

Los Gigantes sufrieron la baja del jardinero Jonathan Rodríguez, quien conectó dos jonrones y remolcó cinco carreras ante Santurce. (Ramon "Tonito" Zayas)

Rodríguez y Santiago son bajas en Carolina

Para la final, Carolina sufrirá dos bajas relevantes en su róster. El jardinero Jonathan Rodríguez terminó el domingo su participación pr directriz de la organización de los Guardians de Cleveland y el zurdo Héctor Santiago partió a Estados Unidos para unas vacaciones y se desconoce si volverá en algún momento de la serie.

Ante la baja de Santiago, los Gigantes reclamaron al zurdo de los Cangrejeros, Luis Leroy Cruz, en el sorteo especial de la final. Tras la salida de Rodríguez, Aldemar Burgos defendió el bosque izquierdo en el juego decisivo. Rodríguez bateó .333 con dos jonrones y remolcó cinco carreras en la serie ante Santurce.

“Jonathan es una baja en el medio de la alineación; era ese bateador que le ponía presión al otro equipo. No tendremos el equipo completo como hubiésemos deseado, porque en el sorteo de las semifinales cogimos a Rubén Castro, pero ahora Jonathan se va, y en este sorteo tuvimos que reclamar a Luis Leroy porque no tenemos a Héctor”, lamentó el mánager.

Guzmán está en su primera experiencia como dirigente en la liga invernal. Pero tuvo una larga y productiva carrera como jugador. Y conoce muy bien el ambiente que se vive en la final, pues él fue parte de la dinastía de los Indios que ganó tres títulos seguidos del 1997 al 99.

“Desde mi época como jugador con los Indios, cuando ganamos tres campeonatos al hilo, soy fiel creyente que hay que sacar de out el primer bateador de cada inning y que la parte baja de la alineación del oponente no te haga daño. Con Mayagüez es difícil porque su alineación es completa. Y lo otro, es no darle segundas oportunidades al contrario. Hay que minimizar los errores”, sostuvo el exgrandesligas.

Guzmán sabe que los Indios lucen favoritos en el papel. Pero él le sigue apostando al carácter de su grupo.

“Nadie nos daba para llegar a esta parte del torneo. Pero esto se debe al carácter de los jugadores, algo que fuimos construyendo desde el primer día. Se hizo un plan y se ejecutó, y es la razón por la que estamos en esta posición”, dijo Guzmán.

Y sobre la oportunidad de enfrentar al legendario Mako Oliveras en la final, Guzmán comentó que “en la historia es posible que sea el enfrentamiento del dirigente más veterano contra el más joven. Le tengo mucho respeto y somos similares en algunas cosas”.

Oliveras tiene 76 años y Guzmán 46.

Con 76 años, Mako Oliveras busca su octavo campeonato como dirigente en la liga invernal, mientras que Edwards Guzmán con 46 años atraviesa su primera experiencia como mánager en la liga. (Carlos Giusti/Staff)

Dereck Rodríguez refuerza a los Indios

Los Indios, por su lado, reclamaron en el sorteo al abridor y relevista de los Criollos de Caguas, Dereck Rodríguez. El exgrandesligas tiró tres entradas y no permitió carreras limpias en la semifinal.

En tanto, el importado Daryl Thompson subirá hoy a la loma por los Indios.

El dirigente Oliveras tuvo la oportunidad de ver a los Gigantes en el juego decisivo y de entrada comentó que Guzmán debe ser seleccionado el Dirigente del Año.

“Edwards ha hecho un trabajo extraordinario con esos muchachos. Sabemos que tenemos las manos llenas y todo comienza en cero. Mi mensaje a los muchachos, es que no hay enemigo pequeño. No podemos subestimar al rival”, dijo Oliveras.

El pitcheo de los Gigantes ha sido una de las fortalezas en toda la temporada. Ahora ante Santurce registró una tacaña efectividad de 1.94. Y Oliveras reconoce esa fuerza de su oponente.

“El pitcheo los ha llevado a la final. Lo demostraron en la serie de siete juegos ante Santurce”, dijo Oliveras.

“Mi mensaje a los muchachos es que tenemos que jugar con la misma intensidad que lo hicimos contra Caguas. Hay que jugar con esa intensidad para ganar los últimos cuatro juegos”, concluyó Oliveras, quien irá en busca de su octavo título como mentor en la liga.

El ganador de la final representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe en Venezuela desde el 2 de febrero.