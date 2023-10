Houston — El lanzador de los Astros de Houston, Bryan Abreu, fue suspendido por dos juegos y multado el sábado por Major League Baseball (MLB) tras la liga determinar que propinó un pelotazo intencional a Adolis García, de los Rangers de Texas, durante el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

MLB concluyó que los seis árbitros decidieron que el lanzamiento de Abreu fue intencional. Las Grandes Ligas agregaron que “tomó en cuenta la naturaleza peligrosa del campo y su impacto potencial en la seguridad de los jugadores”.

Abreu comenzaría la suspensión con el sexto juego el domingo a menos que apele. Su lanzamiento inició un incidente de vaciado de bancas que provocó un retraso de 12 minutos antes de que se reanudara el juego.

La suspensión fue anunciada por el vicepresidente senior de la MLB, Michael Hill. John McHale Jr., asistente especial del comisionado de béisbol Rob Manfred, escucharía la apelación.

García y el lanzador de los Astros, Lance McCullers Jr., fueron multados junto con el lanzador de Texas Matt Bush. A McCullers y Bush se les prohíbe sentarse en los bancos de su equipo durante el resto de la serie.

El mánager de Houston, Dusty Baker, fue multado por sus acciones luego de su expulsión. Baker permaneció en el dugout de los Astros durante seis minutos antes de partir hacia la casa club.

A Baker se le preguntó el sábado sobre su proceso de pensamiento al volver a sentarse en el dugout después de ser expulsado.

“Mi proceso de pensamiento es que no estaba listo para ir porque, en primer lugar, no debería haber sucedido”, dijo. “Ese fue mi proceso de pensamiento”.

Luego le preguntaron qué dijeron los árbitros cuando se le acercaron en el dugout cuando él no quería irse.

“Bueno, no dijeron mucho”, dijo. “Simplemente se dieron la vuelta y dijeron: ‘Él no se irá’. Luego se dieron la vuelta y dijeron que no podían empezar hasta que yo me fuera”.

Se le preguntó a Baker sobre el incidente.

“Sucede”, dijo. “Y no lo escribes. Es una reacción espontánea y combustible que se sale de control. Y la mayoría de nosotros queremos estar bajo control. La mayoría de nosotros queremos jugar a la pelota. La mayoría no quiere boxear”.

Se le preguntó al manager de Texas, Bruce Bochy, si cree que la pelea se trasladará al sexto juego.

“Para ser honesto, no veo que esto vuelva a suceder”, dijo.