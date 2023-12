El puertorriqueño José “Cheo” Rosado fue nombrado el lunes como el nuevo coach de bullpen de los Mets de Nueva York, según informó la propia novena de Queens en comunicado de prensa.

Rosado formará parte del cuerpo de trabajo del nuevo dirigente de los Mets, Carlos Mendoza.

Actualmente, Rosado está trabajado en el staff de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Hace dos semanas, Rosado confirmó a El Nuevo Día que había sido entrevistado por los Mets para la posición y su interés en ser contratado.

“Es un privilegio ser considerado en este proceso que se lleva a cabo. No hay duda de que el compromiso de la gerencia de los Mets es traer y rodear a Mendoza con el mejor staff que ellos puedan traer. Me siento preparado en poder realizar el trabajo sin olvidar que me mantengo hambriento y humilde de seguir creciendo y aprendiendo. Estamos en el proceso. Ahora les toca a ellos tomar la decisión”, dijo Rosado en ese entonces.

El coach boricua fue abridor de los Royals de Kansas City por cinco temporadas, siendo seleccionado al Juego de Estrellas en 1997 y 1999.

Tuvo marca de por vida de 27-45 y 4.27 de efectividad. Múltiples lesiones impidieron que tuviese una carrera más larga en las Grandes Ligas.