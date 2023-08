HOUSTON- Cuando el catcher boricua Martín “Machete” Maldonado recibió el juego sin hits de Framber Valdez para los Astros de Houston contra los Guardians de Cleveland el martes en la noche, sumó su tercer ‘no-hitter’ en su carrera, empatándolo en el tercer lugar en la historia de las Grandes Ligas.

A nadie en los Astros le sorprende que Maldonado haya estado detrás del plato en tantos juegos importantes.

“Es uno de los muchachos más trabajadores de este equipo... es esencialmente nuestro mariscal de campo”, dijo el cerrador Ryan Pressly.

El del martes marcó la primera vez que Maldonado atrapó un juego sin hits lanzado por un solo pitcher. Hizo historia en las Grandes Ligas el año pasado cuando se convirtió en el primer jugador en atrapar dos juegos sin hit combinados cuando Cristian Javier, Héctor Neris y Pressly se combinaron para ‘no-hit’ ante los Yankees de Nueva York el 25 de junio.

PUBLICIDAD

Eso vino después de que recibiera un juego sin hits combinado para Houston de Aaron Sánchez, Will Harris, Joe Biagini y Chris Devenski contra Seattle el 3 de agosto de 2019.

“Es una gran persona y significa mucho para mí”, dijo Javier en español a través de un traductor. “Para mí, es casi como si Dios lo hubiera puesto aquí para nosotros, para poder guiarnos a través de estos juegos”.

Maldonado, quien está en su temporada número 13 en las Grandes Ligas, se enorgullece de tener su lugar en los libros de récords de la MLB al atrapar su tercer juego sin hits. Carlos Ruiz y Jason Varitek son los únicos receptores con más que él, empatados en el primer lugar con cuatro cada uno.

Maldonado señaló que su éxito detrás del plato no es fácil, requiere horas de trabajo y estudio fuera del campo. Habló de tratar de armar planes de juego en casa por las noches mientras sus dos hijos pequeños parecen disfrutar tratando de distraerlo.

“Son muchos sacrificios. Estaré despierto por la noche leyendo informes … y quienquiera que tenga hijos, sabe que están saltando sobre uno”, dijo. “Entonces, tengo que darles un papel y decirles: ‘Oigan, solo trabajen un poco conmigo’. Y están escribiendo locuras en el papel”.

Por lo tanto, aprecia que la gente reconozca todo lo que hace para ayudar al equipo.

“Todo el trabajo duro que dedico todo el tiempo, a diario, para recibir un juego o para armar un plan de juego, creo que se nota”, dijo. “Y te hace pensar que vale la pena cada minuto”.

PUBLICIDAD

Pobre ofensiva no pasa factura

Maldonado, de 36 años, es el receptor titular de Houston, habiendo jugado 79 juegos en la posición esta temporada. Pero algunos han criticado al mánager Dusty Baker por quedarse con él sobre el novato Yainer Díaz debido a los problemas de Maldonado en el plato.

Maldonado está bateando solo .167 con ocho jonrones y 18 carreras impulsadas esta temporada (previo a la acción del miércoles), mientras que Díaz batea .276 con 13 jonrones y 31 carreras impulsadas en 66 juegos divididos principalmente entre el bateador designado y el receptor.

Baker ciertamente escucha las críticas, pero no está preocupado por eso, porque está mucho más preocupado por lo que hace su receptor a la defensiva que en el plato.

“Lo he dicho antes, y ha caído en saco roto... pero él significa mucho para nuestro cuerpo de lanzadores”, dijo Baker.

Comparó la situación con Maldonado y Díaz con una en Atlanta cuando el miembro del Salón de la Fama Greg Maddux estaba lanzando para los Braves.

“Lo busqué, era similar a Atlanta cuando tenían un gran cuerpo de lanzadores, y tenían a Javy López conectando 30 jonrones, pero Greg Maddux quería que Eddie Pérez lo recibiera”, dijo Baker. “Si no anotan, no has perdido y tienes más posibilidades de ganar”.

La habilidad defensiva de Maldonado fue evidente el martes por la noche cuando Valdez rara vez lo sacudió (rechazó lanzamientos), y Javier dijo que no lo sacudió ni una sola vez en las siete entradas del juego sin hits que lanzó contra los Yankees.

PUBLICIDAD

“Maldy y yo éramos una muy buena combinación allí”, dijo Javier. “Simplemente confié cada vez que hizo un lanzamiento”.

Junto con su tenaz preparación, a los lanzadores de Houston les encanta la actitud tranquila de Maldonado. Neris, quien lanzó la octava entrada del juego sin hits contra los Yankees, dijo que no importa cuál sea la situación, siempre puede contar con Maldonado para arreglar las cosas.

“Eso importa mucho”, dijo Neris. “Cuando tienes a un tipo como él que es un veterano, inteligente, él piensa en ti contra el bateador, por lo que no tienes que sentirte frustrado. Porque dices: ‘Maldy lo tiene y me puede ayudar en cualquier situación’”.

Maldonado ha recibido mucho crédito por ayudar al desarrollo de los lanzadores jóvenes de Houston como Javier, Valdez, José Urquidy y Luis García. Pero una de las mejores cosas de él es que también siempre está buscando formas de ayudar a los veteranos del equipo a mejorar.

Neris y Pressly, ambos de 34 años, no podían dejar de hablar maravillas de él, y el tres veces ganador del premio Cy Young, Justin Verlander, de 40 años, quien fue readquirido por los Astros el martes, nunca rehuyó elogiarlo en su primer etapa con el equipo.

“Creo que para este grupo que tenemos aquí, tener a Maldy detrás del plato es lo mejor”, dijo Neris. “Es como el complemento perfecto para nosotros”.