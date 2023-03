Miami, Florida.- El lanzador de madre puertorriqueña Marcus Stroman expresó el viernes estar listo para su debut con la camiseta de Puerto Rico, cuando mañana, sábado, tendrá la bola frente a Nicaragua en la primera jornada del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol en el LoanDepot Park de esta ciudad.

Stroman se unió al “Team Rubio” para esta quinta edición del certamen luego de representar a Estados Unidos en 2017. Fue nombrado el Jugador Más Valioso luego de la blanqueada contra los boricuas 8-0 en la final en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Durante la semana de preparación de la escuadra boricua, Stroman fue seleccionado como el primer abridor en el torneo. El bayamonés José Berríos pidió la pelota para el segundo choque de la primera ronda ante Venezuela el domingo.

“Me preparo para un partido como cualquier otro”, dijo el integrante de los Cubs de Chicago a la prensa.

PUBLICIDAD

“Utilizo mis fortalezas y confianza. No me preocupo por quién está en la caja de bateo. Tengo un increíble receptor en (Martín) Maldonado detrás del plato. Estoy emocionado. Es alguien con quien he querido salir a competir y enfrentar estratégicamente a cada bateador. Es increíble en todo lo que tiene que ver con catchear. Saldré y confiaré en mis fortalezas”, agregó en referencia del naguabeño.

El lunes pasado, Stroman tuvo una sesión privada junto a “Machete” Maldonado. No participó en los dos partidos de fogueos. En esta apertura de primera ronda, Stroman tendrá un límite de 65 lanzamientos.

En 2017, el derecho, de 31 años, tuvo tres salidas en el Clásico. Registró efectividad de 2.35 3n 15.1 entradas. En el partido por el campeonato, lanzó seis entradas en cero contra los boricuas.

Seis años después de su decisión por representar a Estados Unidos, Stroman reiteró que está ahora con Puerto Rico para honrar a su madre, Adlin Auffant.

“Mi madre es mi mejor amiga. Estar aquí para representarla significa un mundo para mí. Estar junto a Francisco Lindor y Javier Báez, dos de mis jugadores favoritos cuando estuvieron en Nueva York (con los Mets), se siente bien. Entiendo que tenemos las mismas personalidades y estilos dentro y fuera del terreno. Estoy emocionado por salir a jugar con estos muchachos”, indicó.

En ocho años de carrera en las Grandes Ligas, el una vez Jugador Todo-Estrellas y Guante de Oro tiene marca de por vida de 67-67 con efectividad de 3.62 con 972 ponches.

Visita aquí nuestro sitio especial sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023