Miami, Florida.- Donde el dirigente Yadier Molina decida colocar a Javier Báez en la alineación de Puerto Rico, él así lo aceptará.

Esta fue la respuesta del segunda base del “Team Rubio” sobre el señalamiento del extoletero de las Mayores Carlos Delgado ante la carencia de un legítimo cuarto bate en la escuadra boricua para el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

En un análisis presentado el jueves por El Nuevo Día, Delgado- máximo jonronero puertorriqueño en la historia de las Grandes Ligas y excoach de bateo del “Team Rubio” en las ediciones subcampeonas de 2013 y 2017- apuntó a que el integrante de los Tigers de Detroit tiene la capacidad para ocupar el rol de “limpiabases”, pero que necesita ser más consistente con el madero.

En los partidos de exhibición, Molina colocó a Báez como cuarto bate frente a los Red Sox de Boston. Terminó el amistoso de 3-0. Para el segundo y último fogueo contra los Braves de Atlanta, el jugador de los Royals de Kansas City, M.J. Meléndez, fungió como cuarto en la alineación. Tuvo un hit en cuatro turnos. En dicho partido, Báez fue movido a quinto.

“Yo dejo que Yadier se encargue de eso”, respondió Báez en conferencia de prensa.

“En realidad no sé si batearé cuarto o quinto. En realidad, no me molesta. Me han cambiado en diferentes posiciones en la alineación y donde me ponga el mánager ahí es que yo voy”, agregó.

Contra Atlanta, Molina colocó a Emmanuel Rivera como tercer bate, luego de figurar séptimo contra los Red Sox. Molina anticipó que para el sábado ante Nicaragua, Rivera y Meléndez estarán uno detrás del otro.

“Ellos van a estar juntos. Todavía no hemos decidido. Ahora nos toca eso. Pero pienso en un 99 por ciento, que van a estar uno detrás del otro”, apuntó Molina, por su lado.

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, Báez expresó su entusiasmo por la nueva versión del “Team Rubio”. “El Mago” entra a este Clásico Mundial como uno de los más experimentados. Es uno de los nueve jugadores que repite del certamen de 2017.

“La unión y la comunicación que tenemos en el clubhouse (es la fortaleza). La forma en que jugamos el béisbol unidos, la diversión con nosotros. En 2017, éramos más jóvenes y este año somos algo veteranos. Estamos tratando que estos jóvenes se suelten y sean ellos allá afuera. Nos ha funcionado. En realidad, estamos contentos y es cuestión de divertirnos allá afuera”, declaró Báez.

En su primer año como campocorto titular de los Tigers, el campeón de Serie Mundial con los Cubs de Chicago en 2016 tuvo un discreto debut con promedio de .238, 17 cuadrangulares y 67 carreras remolcadas.

