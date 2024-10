El “influencer” y boxeador Jake Paul apoya a Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos

Paul señaló que si bien renunció a su derecho al voto en Estados Unidos, luego de mudarse a la isla en su objetivo de conquistar un título mundial de boxeo, no significa que no pueda dirigirse a sus seguidores y animarlos a votar por Trump en la contienda por la presidencia.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las cosas no están bien; Estados Unidos no se siente bien. Esto demuestra que estamos más divididos que nunca y no puedo quedarme sentado y ver cómo se desarrolla esta blasfemia ante mis ojos por más tiempo”, dijo Paul.