“Bien contento y bien orgulloso. Hace tiempo no me sentía así de feliz. Ser papá es una bendición de Dios. La vida le cambia a uno a las millas cuando ves el bebé saliendo”, compartió Curbelo, de 23 años, a GFR Media , cargando el trofeo que recibió de Armandito Torres, leyenda de la Ciudad de las Lomas y Novato del Año en 1959.

“Hay alguien ahora que depende de mí, de su mamá. Es como un ' switch’ . Esa cosita sale y ese ' switch’ es rápido. La vida te cambia. Digo que fue para bien. Si uno está por ahí algarete, haciendo loqueras, eso es lo que le vas a llevar al nene cuando crezca o en el proceso. No pudo salir de un juego y llegar molesto a casa porque eso le va a afectar a su hijo y a su mamá. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo”, agregó.

Curbelo no tardó en brillar con el “Monstruo Anaranjado”, ganándose la posición titular de armador en la plantilla del dirigente Eddie Casiano .

“Sobre el premio, han sido muchas horas de trabajo, desde los cuatro años llevo jugando baloncesto. Nunca pensé que iba a estar en esta posición para ser sincero. Ahora que estoy, contento y orgulloso de todo lo que he cumplido”, declaró luego hablar en su discurso sobre la motivación que tuvo por las personas que dudaron sobre desempeño en el BSN.

“Muchos dudaron pero esa fue mi gasolina. Me ayudaba día a día. Soñar en grande. Llegué a profesional que fue mi meta pero, como profesional, hay que seguir soñando en grande y proponerse cosas. En la temporada nunca pensé en que tenía que callar boca a nadie. Salía a jugar todas las noches enfocado. Ahora que se dio lo del premio, dos o tres por ahí tienen que hacer buche”, indicó.

“Fue espectacular. Es tremendo jugador. Quien se lo ganara, como dije, iba ser bien merecido. Es un jugador que aspira a mucho. Ambos aspiramos a jugar en ligas más talentosas que esta con un poquito de lujo y prestigio como es la NBA, la Euroliga. Entiendo que ese es su destino al igual que el mío. Nunca voy a descartar a Puerto Rico porque fue donde nací y crecí. Ya jugué una temporada aquí, tampoco es que me voy a olvidar del BSN. Fue un honor competir con él y seguiremos compitiendo porque él se quedará en Arecibo y, como he dicho, no tengo problemas quedarme en San Germán”, resaltó.