El paso por la OMB del nuevo presidente Gustavo Olivieri: “Empecé haciendo lo más sencillo”

“Todo ha sido de manera orgánica y progresiva. Paco, sagaz al fin, y Batista Salas -que son dos maestros- me han expuesto a diferentes escenarios de manera paulatina. En algunas ocasiones me arrojan un poquito de luz como base para tener una idea de cómo resolver el asunto. En otras me han informado la manera, el curso a seguir, y así ha sido en los pasados casi 10 años, al nivel que ya ahora pues yo tengo contacto directo con los presidentes de los organismos y con los promotores principales”, apuntó el abogado mayagüezano de 40 años, quien entiende que se ha ganado el respeto de los jugadores de la industria del boxeo.

“La candidatura, que se produce este año hacia mi persona es porque ya Paco, con el voto y el apoyo a los demás miembros, vieron en mí un candidato idóneo, y pues me siento honrado, ‘ humble’ con que me hayan considerado”, añadió Olivieri.

Orgullo de Mayagüez y de Ponce

“Me encanta la música, yo soy salsero de la mata. Toco percusión, conga, bongo y timbal. Me encanta el piano también, hablo un poquito italiano, me encanta la comida italiana, me encanta el cine, el drama, las artes, las bellas artes. Yo fui músico antes de ser abogado, estudié en el conservatorio, pero mi papá me decía, deja la música, deja la música, y después de un quiso me quedé dormido y ese fue el punto trascendental para estudiar Derecho”, contó divertido.