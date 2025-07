¡Titulares! Javier Báez y Francisco Lindor son elegidos para iniciar el Juego de Estrellas

Completan el listado en la Liga Americana : Cal Raleigh (C), Vladimir Guerrero Jr. (1B), Gleyber Torres (2B), Jacob Wilson (SS), José Ramírez (3B), Ryan O’Hearn (DH) y Aaron Judge (OF).

Mientras que en la Liga Nacional: Will Smith (C), Freddie Freeman (1B), Ketel Marte (2B), Manny Machado (3B), Shohei Ohtani (DH), Ronald Acuña (OF), Pete Crow-Armstrong (OF) y Kyle Tucker (OF).