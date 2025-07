“Normalmente soy rápida en defender a los marginados, no tanto a los privilegiados por razones obvias, pero cuando se trata de nuestra humanidad compartida, hay límites que nunca se deben cruzar”, expresó en el calce del escrito que compartió en la red social.

“He recibido amenazas de muerte por el desempeño de mi esposo en el campo, y estos no son casos aislados. Esta es una realidad compartida por muchos en el mundo del deporte y el entretenimiento. La frustración es válida. La deshumanización no. Seamos mejores”, añadió en la introducción, escrita en español e inglés y en la que utilizó la etiqueta #athletesarehumantoo (los atletas también son humanos).