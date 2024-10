Bob Arum asegura que Juanmita López tendrá una mejor carrera que la de su padre “Juanma”

“ El boxeo de Puerto Rico no está del todo robusto como en años anteriores, pero veo un renacimiento a la vuelta de la esquina con boxeadores como Xander y Juanmita. Ambos cargarán el deporte a sus espaldas ”, dijo Arum a pregunta de El Nuevo Día .

“Le he aconsejado que tome todo paso por paso. No debe intentar apresurar las cosas. Su papá le trajo mucha gloria a Puerto Rico, pero Juanmita debe enfocarse en ser Juanmita. Que su esencia y trabajo lo lleven a la cima”, dijo, por su lado, Zayas sobre el cagüeño.

“Sus consejos (los de Zayas) son muy buenos para mí. Me ubica un poco mejor y me calma para dar el paso de la mejor manera”, dijo López, hijo.

“Mientras que a mi papá siempre le consulto las cosas, aunque no forme parte de mi equipo de trabajo. Sigue siendo mi papá. El trabajo duro fue lo que me trajo hasta aquí y es lo que me puede llevar a ser un futuro campeón del mundo”.