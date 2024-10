Oscar Collazo le mete corazón al campamento para su pelear titular ante Thammanoon Niyomtrong: “Mentalmente estamos en otro sitio”

“En este campamento he estado bien enfocado, concentrado en lo que estamos haciendo porque no será una pelea fácil. Nos hemos exigido en el gimnasio, en los entrenamientos, en los descansos... Para mí ha sido el mejor campamento que he podido tener hasta ahora, y no es para menos porque vamos a la pelea más difícil”, expresó este jueves Collazo en conversación telefónica con El Nuevo Día.