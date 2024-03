Shohei Ohtani estrena su contrato de $700 millones con una carrera empujada en un rally de los Dodgers iniciado por el boricua Kike Hernández

Una amenaza de bomba no pareció afectar los preparativos previos al partido. La policía no encontró explosivos y dijo que actuaron tras recibir un aviso de que la amenaza era contra Ohtani.

La estrella de dos vías, limitada solo a batear tras una operación en el codo, también tuvo un error mental que provocó el último out del octavo. Fue declarado out cuando pasó la segunda base y luego no pudo volver a tocar la almohadilla mientras se retiraba con un elevado de Freddie Freeman, lo que provocó una doble matanza que puso fin a la entrada.