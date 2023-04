En un deporte eminentemente estadístico como el béisbol de las Grandes Ligas, donde cada cosa y número cuentan, las comparaciones nunca han faltado entre dos estrellas de esta generación como los campocortos boricuas, Francisco Lindor y Carlos Correa.

Desde que debutaron en 2015 en las Mayores, con apenas una semana de diferencia, el desempeño de ambos jugadores los ha hecho brillar y trascender el talento local. No es solo que se trate de dos de los mejores peloteros puertorriqueños de esta época, sino también dos de las figuras más importantes de todo el béisbol en la actualidad.

Fue precisamente lo que motivó el análisis del historiador y escritor de béisbol Jossie Alvarado, quien no solo realizó una comparación reciente de los números de ambos jugadores en sus primeras ocho temporadas en las Mayores, de 2015 a 2022, sino que en el proceso encontró que sus ejecutorias los colocan entre lo más granado en la historia de los boricuas en las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

Los números no mienten. Y por algo es que ambos están entre los mejores pagados, no solo entre los de su posición, sino entre la generalidad de los jugadores activos al presente.

Lindor, quien debutó con los entonces Indians de Cleveland, juega ahora para los Mets de Nueva York, con quienes firmó un contrato en 2021, por 10 temporadas y $341 millones, récord para un campocorto.

Correa, por su parte, se estrenó en el ‘Big Show’ con los Astros de Houston, y viene de pactar por $200 millones y seis temporadas con los Twins de Minnesota. Tres años antes de su debut, fue escogido en 2012 en el turno inicial del sorteo de novatos, primer y único puertorriqueño hasta la fecha en alcanzar esa gesta.

“Contamos todo en el béisbol”, dice una línea del parlamento del lanzador Billy Chapel en el filme de béisbol, For Love of the Game (1999), un personaje de ficción encarnado por Kevin Costner que parece darle la razón a Alvarado y a todo aficionado que aprovechando la ‘materia prima’ que brinda el deporte, las estadísticas, se sumergen en análisis, comparaciones y debates.

“Imagínate las similitudes de estos dos peloteros, que debutaron la misma semana (Correa el 8 de junio y Lindor el 14), terminan corriendo para el premio de Novato del Año, lo gana Correa y Lindor llega segundo… desde ese primer año en adelante, de todos los que debutaron desde el 2013 o 2014 para acá, los únicos dos que están en carrera para poner números (comparables) con los caballos, son ellos dos”, resaltó Alvarado sobre las carreras de ambos campocortos.

PUBLICIDAD

Y es que sus nombres se codean con algunas de las luminarias boricuas de todos los tiempos, y en algunos renglones hasta los superan, como demuestra la recopilación realizada por el autor de la serie de libros “Puerto Rico en las Grandes Ligas”, ejercicio para el que tomó exactamente las primeras ocho temporadas de todos los peloteros que analizó.

Y entre los dos siores de la actualidad, quien más sobresale es Lindor, en gran parte porque le lleva ventaja numérica a Correa en partidos jugados, debido a las lesiones que sufrió el santaisabelino mientras estuvo en uniforme de los Astros por un par de campañas, en específico en 2018 y 2019. Lindor jugó 1,063 partidos hasta el año pasado, mientras Correa acumuló 888, que son 175 juegos de diferencia, el equivalente a poco más de una campaña completa, como apuntó Alvarado.

Lindor, por ejemplo, es el tercero mejor de la historia entre los boricuas en carreras anotadas en sus primeras ocho temporadas, con 679, solo superado por Carlos Beltrán (699) y por Roberto Alomar (697), este último miembro del Salón de la Fama. Eso quiere decir que el torpedero de los Mets acumuló más anotadas que leyendas boricuas en el mismo lapso de ocho campañas, como Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, y tantas otras glorias del juego como Juan “Igor” González o Iván “Pudge” Rodríguez.

En cuadrangulares, uno de los renglones más llamativos del béisbol, Lindor aparece como el cuarto con 184, detrás de Cepeda (223), González (214) y Carlos Delgado (190). Delgado, por cierto, tiene el récord de por vida para un puertorriqueño, con 473.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a métricas modernas como el WAR, Correa y Lindor superan a todas las glorias del pasado de Puerto Rico, con 39.5 y 36.6, respectivamente, por encima de Alomar (34.5) y de Beltrán (32.2).

Correa, además, aparece con una de las mejores cuatro marcas de slugging en las primeras ocho campañas en las Mayores, con .479, empatado con Beltrán y con Bernie Williams. Solo Delgado (.557), González (.552) y Cepeda (.535) tuvieron mejores números en ese renglón en sus primeras ocho temporadas.

Un hecho importante que Alvarado no pasa por alto, es que a ambos, Correa y Lindor, les queda bastante camino por recorrer, para saber si al final de sus carreras se mantendrán entre los mejores jugadores puertorriqueños de todos los tiempos.

Como ejemplo, Alvarado subrayó que el astro Roberto Clemente tuvo una mejor segunda mitad en su carrera de 18 años.

“Los primeros ocho años son importantes”, dijo Alvarado refiriéndose al impulso que le pueden dar a un pelotero para tener una carrera exitosa y a largo plazo. “Pero Clemente, del año nueve al 16 bateó .331 y tuvo un 58.0 de WAR, versus 24.7 en los primeros ocho años”.

“Con este análisis lo que estamos demostrando es que no descartamos las estadísticas tradicionales, ni mucho menos las nuevas métricas. Se están utilizando las dos. Y basado en eso, cuando buscas el WAR, que te mide el todo del pelotero, te dice que Correa tiene 39.6 y Lindor 36.6. Son los totales más altos en las primeras ocho temporadas, de peloteros nacidos en Puerto Rico”, agregó el historiador.

PUBLICIDAD

El caso de Lindor es interesante pues como resaltó Alvarado, cuando amplía la lista por cada renglón hasta los mejores 10, el torpedero de los Mets aparece también entre los mejores en hits conectados con sus 1,170 en ocho campañas, muy cerca de los 1,230 que conectó Clemente para el mismo periodo.

“Ellos son los que están dictando la pauta por la producción en el terreno”, añadió Alvarado sobre Correa y Lindor. “Esto no tiene nada que ver con las peleas que son para los fanáticos en las gradas, que le buscan fallas a uno o al otro. Lo interesante es que, cuándo pensábamos que después de Yadier Molina no íbamos a tener peloteros en la discusión entre los mejores en la historia, ellos (Correa y Lindor) se han mantenido, y han mantenido su nivel de juego. Ellos no han bajado, porque Correa se ha lesionado pero no ha bajado su nivel de juego”.

De hecho, luego de sus repetidas lesiones, Correa lleva dos temporadas completas jugando saludable y en 2021 incluso ganó el primer Guante de Oro de su carrera.

Por otro lado, Alvarado estima que si Correa hubiera estado saludable todo el tiempo y no hubiera perdido tantos juegos por lesión, no necesariamente estaría por encima de Lindor. Entiende que sus estadísticas son comparables como para pensar que hoy día estarían aun más parejos.

“No hay nada mejor para el país que podamos decir que estamos viviendo la era de estos dos peloteros, como vivimos también antes las comparaciones de (Carlos) Baerga con Alomar, las comparaciones de Rubén Sierra con Igor, y las de Clemente con Cepeda”.