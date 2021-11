Una deuda de unos $2 millones del municipio de San Juan con un suplidor exclusivo tiene funcionando a medio pocillo el marcador de la pizarra del estadio Hiram Bithorn, que en estos días ha vuelto a recibir fanáticos con el arranque de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El pasado sábado, más de 5,000 personas que llegaron hasta el emblemático parque para el partido inaugural de los Cangrejeros de Santurce -juego que contó con a presencia del nuevo codueño de la novena, el reguetonero Daddy Yankee- se percataron que la pantalla y la pizarra de la instalación estaba apagada y así se mantuvo en todo el partido.

Como reemplazo, se utilizó una pequeña pantalla cuadrada que marcaba los números del juego, pero que era difícil de divisar desde las gradas detrás del plato, primera y tercera base.

El miércoles, para el partido ante los Gigantes de Carolina, parte de la pizarra que marca la hora, los números de las entradas, más los strikes y bolas de cada turno de bateo, más los outs, funcionaba. Fuera de servicio, sin embargo, estaban los espacios de anotaciones, hits y errores.

El Nuevo Día pidió una reacción de la administración del alcalde Miguel Romero sobre la avería. Su oficina de comunicaciones envió un escrito indicando que la pasada alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, acumuló una deuda millonaria por el cuidado de la pizarra.

“Con relación a la pantalla que demuestra la puntuación para el béisbol profesional en el Estadio Hiram Bithorn, es un contrato exclusivo que se heredó de la pasada administración. Dicha pantalla se encuentra averiada y se le adeuda al suplidor una cantidad ascendente a casi $2 millones por la compra, instalación y mantenimiento, entre otras”, lee el escrito enviado a este diario.

“Para nosotros, el deporte es prioridad y se están tomando las debidas ejecutorias para resolver la situación. Ante la deuda incurrida por la administración anterior, nos encontramos en negociaciones con el suplidor y esperamos poder tener buenas noticias en los próximos días”, agregó.

La oficina de Romero no informó quién es el suplidor.

El estadio comenzó a recibir fanáticos desde el pasado sábado. (David Villafane/Staff)

El presidente de los Cangrejeros, Justo Moreno, por su parte, tiene como prioridad resolver lo más pronto posible el funcionamiento de la pantalla y el marcador.

“La pizarra ha estado descompuesta hace mucho tiempo. En la Serie del Caribe (febrero 2020) se colocó un reemplazo. Primero, tenemos el reemplazo, que funcione, y con la cooperación del municipio y de nosotros para tener un espectáculo como debe ser y parte de eso es la pizarra”, indicó Moreno, quien desconoce el costo del aparato.

Moreno descartó que Daddy Yankee invierta en la reparación o reemplazo de la pizarra.

“Creo que es injusto pedirle a Daddy Yankee que ponga de sus chavitos. Daddy está aquí dando mucho de sí, para cooperar, para mejorar el béisbol y creo que ese no es un pedido razonable. Tenemos que ser todos razonables y resolver como se tiene que resolver”, sostuvo.

Brenda Rodríguez, jefa de comunicaciones de artista urbano, dijo, por otra parte, que tanto el “Big Boss” como los dueños de la novena invertirán en la remodelación de los camerinos y suites del estadio.

“Todo lo que hemos enfrentado lo hemos superado. Se hicieron varias cosas. Se tocó el tema de la pizarra, las jaulas de bateo, el terreno. Se ha resuelto. Estamos contentos y tenemos un parque excelente. Poco a poco vamos a seguir afinando para llegar a donde tenemos que llegar”, añadió Moreno.

Uno de los asientos rotos en el estadio Hiram Bithorn. (David Villafane/Staff)

Complacidos los aficionados

Fuera de la pizarra y una que otra butaca de las zonas generales inservibles, el Bithorn luce atractivo para el fanático, con la instalación vestida con los colores de los Cangrejeros. La tiende de artículos del equipo siempre luce ajetreada y los aficionados se han disfrutado las dos victorias de Santurce como locales hasta la fecha.

El miércoles, entre algunas sillas rotas, estaba de Daniel Aponte, de 66 años, locutor de radio y retirado trabajador social clínico, quien asegura visitar el parque desde que tenía 11 años.

“Cuando llegué, me impresionó la espera en la entrada a media hora del juego. Entiendo que es por las precauciones del COVID-19. El parque está precioso, los jardines, veo todo bien presentado. Pero, noto que en algunas áreas, las sillas por ejemplo, están rotas. Pero, en términos general, veo todo bastante bien”, declaró.

Cerca de Aponte estaba René Rivera, pastor de 47 años, de visita por primera vez en el Bithorn este año.

“Me parece muy bien todo. El comienzo de la liga ha sido bastante bueno. Esperamos un buen béisbol este año y por eso estamos aquí. No he visto diferencias al pasado. He visto bastante limpieza, se bien el terreno y la pizarra está en función. Me parece que la prendieron hoy”, dijo.