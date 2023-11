El monarca puertorriqueño Subriel Matías se siente complacido con la contundente victoria que obtuvo el sábado en la noche ante el uzbeco Shohjahon Ergashev en su defensa del cinturón de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aunque hubiera preferido que la reyerta hubiera durado más allá de la sexta vuelta para vengar aquellas burlas que recibió de su contrincante durante el pesaje.

“Me siento contento, pero me hubiera gustado darle un par de cantazos más, ya que yo pronostiqué (noquearlo) más o menos del 6 al 10 porque quería castigarlo. Quería que él pagara el precio de las palabras que me dijo. Y, sobre todo, la ofensa que hizo en el pesaje”, declaró Matías, que dejó su récord en marca de 20 victorias por nocaut y una derrota, a El Nuevo Día.

De hecho, el triunfo de Matías representó la primera defensa exitosa de la faja superligera que conquistó el 25 de febrero de 2023 con un triunfo ante el argentino Jeremías Ponce.

PUBLICIDAD

Ergashev -por su parte- cayó con marca de 23-1 con 20 nocauts. En la reyerta ante Matías, fue derrotado por nocaut técnico, luego de que no regresara a pelear después de dos segundos del sexto asalto a pedido de su promotor, Dimitri Salita.

“Él estaba medio payaso, jaquetón (durante el pesaje). En la vida, hay maneras de solucionar las cosas y yo las solucioné ayer (el sábado) donde tenía que hacerlo. Por eso yo le hice señas de que mañana es otro día. E incluso lo solté que apostara $50 mil de su bolsa, y me dejó en leído”, abundó el fajardeño al recordar el tenso careo que tuvieron luego de pesarse.

En ese momento, personal de los equipos de ambos peleadores intervinieron para evitar que se fueran a los golpes. Matías lució enfocado mientras Ergashev hacía gestos de que derrotaría al boricua.

“Él no quería pelear”

“El Orgullo de Maternillo”, como es conocido el deportista natural de Fajardo, señaló que desconoce las razones para que el uzbeco se quitara en la sexta vuelta, aunque entiende que fue Ergashev quien dijo “no más”. Asimismo, sostuvo que para el segundo asalto ya no sentía la misma fuerza en las manos de su contrincante y que comenzó a ver un cambio en su semblante.

“La fuerza de él (Ergashev) no fue la misma desde el segundo asalto. Yo lo comencé a penetrar con golpes a los planos bajos. Su semblante cambió”, expresó.

“Yo puedo decir que más bien fue él, no su esquina (la que detuvo el combate). Él no quería pelear”, expresó Matías, quien no compra la idea de que su contrincante salió lesionado.

PUBLICIDAD

Pide los nombres grandes

Luego de la demostración del sábado en Las Vegas, Matías pidió los grandes nombres de su división como el campeón la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López y el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Regis Prograis.

Teófimo Lopez es campeón de la OMB. (Suministrada)

De igual forma, mencionó al campeón “regular” de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 135 libras, Gervonta Davis, y al rey de la OMB, FIB y AMB en el peso ligero, Devin Haney.

“Yo los mencioné a ellos a ver cuál levanta la mano. Creo que no puede haber excusas de que no me conocen, ya que peleé en un pay per view. Ya vieron de lo que soy capaz, y si buscan mi récord van a ver que deben tomarme en serio. Yo pelearía con cualquiera. Cualquier hombre que me pongan de frente, a ese vamos a escocotar. Sonaré presumido, pero confío en mi trabajo y en mi equipo”, declaró.

“La bola está en la cancha de ellos (los peleadores). Si me preguntan a mí, mañana mismo firmo el contrato. Pero ya depende de ellos y las decisiones que quieran tomar”, puntualizó.