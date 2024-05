José “Cheo” Cruz y Dickie Thon engalanan portada de la séptima edición del libro “Puerto Rico en las Grandes Ligas”

Ninguna pareja de peloteros puertorriqueños en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, ha ejercido tanto dominio en un equipo en particular durante una temporada, como lo hizo la del otrora campocorto Dickie Thon y el exjardinero José “Cheo” Cruz con los Astros de Houston en 1983.

“ Ellos fueron primero y segundo en 15 departamentos ofensivos del equipo (Astros), algo que desde 1942 al 2024, no ocurre (otra vez) ”, destacó Alvarado refiriéndose a los puertorriqueños.

Por ejemplo, uno de los renglones que encabezó en los Astros el otrora campocorto, fue el de cuadrangulares, con 20. No solo lideró a su equipo en esa estadística, sino que también para entonces logró una cifra de cuadrangulares atípica para un siore. Aparte del estadounidense Cal Ripken, Jr., Thon fue uno de esos primeros siores que no solo eran jugadores defensivos.

“Me ayudó mucho jugar con Cheo porque tenía a Cheo detrás (en el orden de la alineación de bateo de los Astros), y muchas veces me lanzaban a mí para no lanzarle a Cheo”, dijo Thon en una entrevista con El Nuevo Día junto a Alvarado, en ocasión del anuncio del lanzamiento del libro el jueves. Thon recordó además que esa campaña él y Cruz batearon como tercero y cuarto en la alineación.