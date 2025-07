Los crustáceos se llevaron la serie, 4-1, adelantando por primera vez de ronda desde que la plaza regresó a la liga en 2021. Por tres años consecutivos no pasaron de cuartos de final y en 2024 no ingresaron a playoffs.

“Hoy estoy aquí solo pero yo no soy un héroe. Aquí esta la mano de Rolando (Hourruitiner), de Edgar (Padilla), de Noah (Asad, apoderado), que no se cansa. Están trabajando todos los días para que sea real. Fue una serie bien fuerte, bien dura, como dije. Más allá del 4-1, no refleja la intensidad y fuerza, de la manera que jugó baloncesto. Caguas tiene todo mi respeto. Vinimos a dar un espectáculo y este año la suerte no los alcanzó”, agregó.