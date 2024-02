Bryan Chevalier pone los toques finales de cara a su estreno en el Teatro del Madison Square Garden

“Yo no me meto nada en la mente. Yo voy a hacer mi trabajo. Yo estoy preparándome para salir con la mano en alto y eso es lo que vamos a buscar. No tengo ninguna expectativa ni nada por el estilo. Según el estilo que él venga, yo me tengo que acoplar a eso. Igual él se tiene que acoplar a la del mío. Es darle un buen espectáculo a la fanaticada del boxeo”, añadió el bayamonés con récord de 20-1-1, 16 KO’s.

“Realmente el ring es el mismo en todos lados. Lo único distinto es el rival. Nosotros estamos preparándonos para el rival. Realmente todas las peleas son diferentes. Por eso también no me gusta ver al oponente con el que me enfrento porque no con todo el mundo uno pelea igual. Yo me tengo que acoplar a lo que él traiga esa noche y para eso es que nos estamos preparando”, agregó el boxeador de la promotora Miguel Cotto Promotions.