Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Santiago, Chile- Ashleyann Lozada ha surgido como la principal figura del boxeo olímpico boricua luego de años de altas y bajas.

La peleadora de 32 años es de la generación de Kiria Tapia, posiblemente la boxeadora aficionada más reconocida de Puerto Rico y quien se pensó que sería la primera olímpica en este deporte.

Incluso, llegaron a enfrentarse en el ring. Eso fue para el ciclo olímpico del 2009-2012, que desembocó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde debutó el boxeo femenino en los Juegos.

“En mi cuarta pelea peleé con Kiria. Mi entrenador me dijo: ‘tenemos que pelear con lo mejor porque lo demás se va a hacer más fácil. Así comencé, peleando con lo mejor y entré al Equipo Nacional”, recordó Lozada sobre el comentario que le hizo su entonces entrenador Elvin González.

PUBLICIDAD

Desde entonces viene Lozada dando cantazos en el boxeo, moliendo vidrio en este deporte, hasta resurgir en estos Juegos Panamericanos como la figura del boxeo olímpico de Puerto Rico.

Lozada es natural de Palmarito en Corozal y se convirtió el miércoles pasado en la primera púgil boricua en clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024, al avanzar a las semifinales de los 57 kilogramos en los Juegos Santiago 2023. Será la primera mujer puertorriqueña en competir en el boxeo de unos Juegos Olímpicos.

El jueves, además de la clasificación, también logró la medalla de bronce de los Juegos y este viernes subirá al podio para recibir esa presea con sabor dorado porque está acompañado por el boleto olímpico.

“Me voy a subir como si fuera un oro porque viene con una clasificación olímpica, que es histórica”, dijo.

Desde el podio panamericano a donde comenzó su historia hay un trecho.

“Uno crece viendo las Olimpiadas y viendo a la gente llegar hasta allá. Cuando comencé en el boxeo no me pasó por la mente ir a una Olimpiada. Comencé en el boxeo para canalizar mi coraje y para no pelear más en la escuela. Pero vi que tenía el talento y sembré esa semilla (ser olímpica) en mí. Mi mamá (Elba Motta) creyó en eso también. Ella siempre me ha inspirado en creer eso. Ambos lo creíamos y por eso llegar a las Olimpiadas lo es todo para mí”, dijo.

“Y mi entrenador (Carlos ‘Cholo’ Espada) lo sabe”, continuó Lozada, “que habíamos hecho muchas cosas para poder llegar y no se nos había dado por ‘X o Y’ razones. Tuve también ofertas para irme al profesionalismo. Pero tuve la paciencia en que lo quería era ir a una Olimpiada y lo logré. Llegar allá es lo más importante”.

PUBLICIDAD

/

Tomó una pausa del boxeo

La talentosa boxeadora -que pelea a la zurda pero cuya derecha es su mano fuerte- contó que el sueño olímpico lo puso en pausa luego del 2011, cuando quiso vivir una “vida normal” de joven en vez del diario vivir sacrificado de un atleta.

“Trabajé en una panadería en Barranquitas. Me gustaba el baloncesto. Comencé a estudiar justicia criminal. También me gustaba compartir por las noches, salir con mis amistades”, detalló.

Abundó que la “vida normal” no la hizo feliz y decidió regresar en el 2017 al ring. Reconoció que es el gimnasio el escenario disfruta a plenitud, como lo demuestra en sus felices entradas al ring.

“Ahora, cuando a mí se me va un viaje de competencia porque estoy enferma, me voy a en depresión. Soy feliz en el ring, en mis entrenamientos, en mis acuartelamientos”, dijo.

Muestra de ese talento y felicidad en el lugar del trabajo es el bicampeonato que logró desde que regresó al boxeo. Lozada es la vigente campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Y su entrenador abundó que al regresar de la pausa era otra boxeadora.

“Desde que regresó en el 2017 ha madurado muchísimo. Pero en el ciclo pasado tuvo unos tropiezos (con la política del boxeo) que evitaron que estuviera en Tokio 2020 y en (Panamericanos) Lima 2019. Esos golpes la hicieron madurar. Y cuando comenzamos este ciclo ella era otra persona emocionalmente y como boxeadora”, dijo Espada.

Lozada ha recorrido todo ese camino, desde una crianza sin recursos, de un boxeo puesto en pausa por momentos, hasta llegar al Olimpo.

Lo hace a los 32 años, con ganas de aprovechar la oportunidad porque sabe que, posiblemente, no habrá otra en el 2028, cuando tenga 36 años.

“Desde que regresé en el 2017 decidí que era sin pausa. Con esta oportunidad que se me dio, mi preparación será del 100 a más. Voy a crecer mucho más. A mi edad es ahora o nunca”, dijo.