“Hay que salir a ganar”: Emmanuel “Manny” Rodríguez de cara a la defensa de su título mundial ante Ryosuke Nishida

Una de las grandes preocupaciones que tenía el campeón peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) , el boricua Emmanuel “Manny” Rodríguez , con su estadía en Japón de cara a la defensa de su título ante el anfitrión Ryosuke Nishida era que no pudiera acostumbrarse a la comida o que el trato no fuera de su agrado.

Sobre este particular, Rodríguez dijo que no debería tener problemas en hacer el peso el día antes del combate, aunque reconoce que el cuerpo sufre los días antes del pesaje.

Le regalará un abrigo a su contrincante

“Por lo poco que he escuchado me respeta, y de mi parte tiene el mismo respeto. El sábado será otra cosa, hay que salir a ganar. El darle eso no me quita respeto. Eso lo hice para él”.