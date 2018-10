Inglaterra - Hablando públicamente por primera vez desde que fue acusado de agresión sexual, Cristiano Ronaldo se defendió contra la acusación y dijo hoy que confía en que la verdad saldrá a la luz durante la vista del caso.

La superestrella del fútbol fue acusada de violación en los Estados Unidos. Kathryn Mayorga presentó una demanda civil el mes pasado en Nevada, alegando que Ronaldo la violó en su habitación de hotel en Las Vegas en 2009. La policía también reabrió una investigación sobre la denuncia a su solicitud.

El abogado de Ronaldo, Peter S. Christiansen, emitió una declaración el 10 de octubre negando las irregularidades de su cliente.

"No voy a mentir en esta situación", dijo Ronaldo en una conferencia de prensa antes de un partido de la Liga de Campeones entre su equipo italiano, Juventus, y el ex club Manchester United en Old Trafford. "Estoy muy feliz. Mis abogados, ellos tienen confianza y, por supuesto, yo también. Lo más importante es que disfruto del fútbol, disfruto de mi vida. El resto, tengo personas que encargan mi vida. Por supuesto, la verdad siempre viene en la primera posición".

Christiansen, por su parte, declinó comentar.

Los abogados Leslie Mark Stovall y Larissa Drohobyczer, que representan a Mayorga, no respondieron de inmediato a los mensajes.

Ronaldo previamente había confrontado las acusaciones en un video de Instagram publicado el 3 de octubre, horas después de que se presentó la demanda. "Falsas. Noticias falsas", dijo en ese momento el cinco veces jugador mundial del año.

Christiansen ha calificado los documentos que llevaron a los informes de los medios de comunicación sobre el reclamo de violación "fabricaciones completas" y afirmó que el encuentro en el dormitorio del ático de un hotel de Las Vegas fue consensual.

Los abogados de Mayorga han desafiado al equipo legal de Ronaldo a probar que los documentos son falsos. Ronaldo se unió a la Juventus en la temporada baja del Real Madrid. Ha marcado cinco goles en nueve partidos para el campeón italiano, y dos en tres partidos desde que fue acusado de violación.

Cuando se le preguntó sobre su estatuscomo modelo de fútbol, Ronaldo, de 33 años, dijo: "Sé que soy un ejemplo. Lo sé, 100 por ciento. En el campo y fuera del campo. Así que siempre estoy sonriendo, estoy hombre feliz. Tengo la bendición de jugar en un club fantástico, tengo una familia fantástica, tengo cuatro hijos, estoy sano. Lo tengo todo. El resto, no me interfiere", agregó, antes de decir con una sonrisa: "Estoy muy, muy bien".

Ronaldo regresa a Old Trafford por segunda vez desde que dejó el United para unirse al Real Madrid en 2009. La primera vez fue para el partido de vuelta de la Liga de Campeones en el último partido de 16 partidos entre el United y el Madrid en 2013, cuando le dieron una gran ovación. por los fanáticos del United e introducido como los "siete magníficos", una referencia al número que tenía en el club inglés. Ronaldo anotó el gol ganador esa noche, eliminando al United.

El delantero de Portugal ha ganado la Liga de Campeones cinco veces, una vez con el United en 2008 y luego en Madrid en 2014, '16, '17 y este año. "Recuerdo lo que era en Manchester. Mi historia, ganamos muchos trofeos, copas, ligas y la Liga de Campeones. Recuerdo el apoyo de los fanáticos. (Entonces, el manager del United) Sir Alex (Ferguson) es alguien que lo haré Nunca lo olvidaré. Fue un gran impulso en mi carrera. Cuando supe que jugábamos contra el Manchester United, fue algo muy importante para mí".