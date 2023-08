La fondista puertorriqueña Beverly Ramos no completó hoy, sábado, el maratón en el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest debido a una dolencia en un ‘hamstring’.

Ramos dio a conocer lo sucedido a través de un escrito en su cuenta de Instagram.

La boricua buscaba ubicarse entre las mejores 21 corredoras para sumar puntos con miras a una clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, según dijo su entrenador Luis R. López previo a la carrera.

“Hoy no fue mi día”, comienza la publicación de la experimentada atleta.

“Ha sido un año deportivo duro para mi. Me despido de este mundial sin cruzar la meta. Tomando la difícil decisión de retirarme un poco antes del km 20 por molestia en un hamstring. El maratón es punitivo y no perdona. Aún procesando lo sucedido, y aunque no lo entienda hoy, espero algún día poder ver el resultado de lo entrenado y todo lo sacrificado. Agradecida con Puerto Rico por tanto apoyo, orgullo y cariño”, abunda Ramos en el escrito.

La prueba de hoy fue dominada por la etíope Amane Shanklue con dos horas, 24 minutos y 23 segundos (2:24:23), seguida de su compatriota Gitytom Gebreslase con 2:24:34 y de la marroquí Fatima Gardadi con 2:25:17.