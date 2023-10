Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

SANTIAGO, Chile- En una competencia envuelta en una insólita controversia por su trazado, la peruana Kimberly García conquistó el domingo por primera vez la marcha de los Juegos Panamericanos.

La nacida en Huancayo completó con un alucinante tiempo de 1 hora, 12 minutos y 26 segundos en el circuito cerrado de 20 kilómetros en el Parque O’Higgins de Santiago, en una mañana fría y bajo una copiosa lluvia.

Era un registro colosal, que hacía añicos el récord mundial de la prueba.

Pero existió un error. Se compitió en un trazado menor al reglamentario. Por esa razón, el tiempo de la ganadora no se reconoció como nuevo récord mundial, que está en poder de la china Jiayu Yang (1:23.49) desde 2021.

No sólo García, sino otras 11 marchistas lo mejoraron.

La Corporación Santiago 2023, ente organizador de la justa, dijo en un comunicado que “debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), se anulan los tiempos obtenidos”.

Agregó que el reglamento internacional dispone que la APA es la única entidad con la facultad para realizar las mediciones, por lo que el comité organizador se desligó de la responsabilidad.

“No es nuestro, pero es un papelón”, reconoció el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, en diálogo con la local radio Cooperativa. “Es una lástima, porque la carrera fue muy bonita y evidentemente la atleta peruana se debe haber ilusionado por la marca mundial. Él (trabajador de World Athletics) tendrá que dar las explicaciones. Se equivocó en la suma de los metros, no es una responsabilidad nuestra”.

Por esta razón, la organización de los Panamericanos retrasó la marcha de hombres una hora para corregir el recorrido.

“Me dijeron que lo iban a corregir, me imagino. Si no, doble vergüenza. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te equivocaste y no lo corregiste?”, aseguró el ejecutivo de Santiago 2023.

García igual festejó su oro, aunque con un sabor agridulce por un episodio que nunca le había tocado vivir en su carrera.

“Ha sido un grave error el que se ha cometido”, dijo la medallista dorada tras la premiación. “Nosotros nos dimos cuenta desde el primer kilómetro. El tiempo no coincidía con la distancia. Ya era más enfocarnos en nuestras sensaciones para no descontrolarnos”.

Su más inmediata perseguidora fue la ecuatoriana Glenda Morejón, quien llegó 17 segundos después, mientras el bronce quedó para la también peruana Evelyn Inga.

Tras el frustrante segundo puesto en los Juegos Panamericanos organizados por su país en 2019, García, de 30 años, llegó como la máxima favorita de una prueba que reunió a las mejores de la región.

“En 2019 estaba para pelear el oro, pero hay cosas que se te escapan de las manos como una lesión... Me hubiera gustado darle una medalla de oro ahí. Pero ahora que lo he logrado se lo dedico completamente al Perú”, declaró la nueva campeona panamericana.

La antecedía la doble medalla de oro en 20 y 35 kilómetros en el mundial de atletismo de Eugene en 2022 –algo inédito en la historia del atletismo latinoamericano — y la medalla de plata en la edición de este año en Budapest.

Tras una demora de diez minutos en la largada por un corte de electricidad a causa de la lluvia, García largó primera la carrera y así se mantuvo hasta la meta en la Explanada Campo de Marte del Parque O’Higgins.

En la marcha los atletas deben tener contacto permanente con el suelo y no pueden correr.

El mal trazado hubiera sido una complicación mayúscula para García si no hubiera estado ya clasificada para los Juegos Olímpicos de París.

“No sólo me afectó a mí, que yo estaba en búsqueda del récord panamericano. Y las demás chicas estaban en búsqueda de un cupo para los Juegos Olímpicos. Es una lástima que eso no se dé, porque el clima, todo, estaba muy bien para que sean muy buenas marcas”, indicó García.

Ese fue el caso de la mexicana Alejandra Ortega, quien finalizó quinta. “Es un error garrafal, son unos Panamericanos, en mi trayectoria de 21 años jamás me había pasado esto. Sé que el tiempo que hice no es real para la World Athletics, pero el esfuerzo de todas se echa a la basura”, se lamentó.

“No sé si piensan que somos títeres, ¿por qué nos faltan al respeto de esta manera? Jugamos limpio, de cada uno de los países queremos representar dignamente y que ellos se laven las manos y digan ‘no, no valió, no pasa nada´, pues si claro que pasa y pasa mucho”, criticó la mexicana.

La brasileña Viviane Leyra contó que durante la carrera “sabíamos que había algo extraño...el ritmo era demasiado fuerte. Fue más rápido que el de los hombres”.

Para García ahora es tiempo de enfocarse en París.

“Voy a darme un tiempo de recuperación y después voy a centrarme 100% en ellos. No sé si oro, pero voy a luchar por una medalla. Voy a estar contenta con una de bronce, plata y oro quién no. La cuestión es estar en el podio. Voy a entrenar durísimo”, prometió la campeona panamericana.

Hurtado, el más rápido

El ecuatoriano Alexander Hurtado fue el sorprendente ganador del oro en la marcha masculina que tuvo un liderazgo cambiante hasta pocas vueltas para el final. Se trata del primer título de relevancia en la carrera del marchista de 24 años.

Nacido en Quito, Hurtado cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 20 segundos, seguido por el brasileño Caio Bonfim, uno de los favoritos, cuatro segundos después. El mexicano Andrés Olivas se quedó con bronce.

El ecuatoriano Brian Pintado, campeón defensor y máximo favorito tras la plata en el reciente Mundial de Budapest, se retiró a los 13 kilómetros.