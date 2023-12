Indiscutiblemente, el 2023 fue un año de mucha acción en las disciplinas deportivas más importantes en Puerto Rico. En marzo, el Clásico Mundial de Béisbol generó pasiones en toda la isla. También destacaron los triunfos de la boxeadora Amanda Serrano, quien incluso hizo historia al pelear una reyerta de 12 asaltos.

A continuación, El Nuevo Día presenta el contenido más leído dela sección de Deportes en el 2023.

Ruptura de Shakira y Piqué

La sonada separación de Shakira con el exjugador de fútbol español, Gerard Piqué, hizo primeras planas en todo el mundo. En enero, y luego de que la cantante colombiana acusara a Piqué en la canción BZRP Music Sessions #53 de haber sustituido un Rolex por un Casio y un Ferrari por un Renault, el futbolista respondió luciendo un reloj Casio y conduciendo un auto Renault.

Lee más aquí: Tras lucir un Casio, Gerard Piqué cambió de marca de carro en respuesta a Shakira

Isiah Pacheco lleva a Puerto Rico al Super Bowl

En febrero, la joven promesa del football americano, Isiah Pacheco, lució como todos sus compañeros de equipo la bandera de los Estados Unidos en la parte posterior de su casco. Pero, Pachecho quiso rendirle tributo a sus raíces incluyendo la bandera de Puerto Rico junto a la estadounidense en su casco. El running back de los Chiefs de Kansas City, de tan solo 22 años, fue una pieza fundamental para la victoria 38-35 de su equipo sobre los Philadelphia Eagles con 15 acarreos, 76 yardas y un touchdown.

Lee más aquí: Isiah Pacheco: el nuevo campeón del Super Bowl que lleva la bandera de Puerto Rico en su casco

Se inmortaliza Amanda Serrano

La boricua Amanda Serrano estableció su lugar en la historia del boxeo al pasar a convertirse en la primera peleadora de Puerto Rico en ser campeona unificada de una división al vencer a la mexicana Erika Cruz en la cartelera que ambas protagonizaron en el Teatro Hulu, de Madison Square Garden en febrero. La victoria de la boricua fue por decisión unánime en una sangrienta reyerta debido una herida en la cabeza de la azteca luego de un cabezazo a principios de la pelea.

Lee más aquí: ¡Indiscutible! Amanda Serrano derrota a Erika Cruz y borda su nombre en la historia del boxeo

Carlos Correa fuera del Clásico Mundial de Béisbol

También en el mes de febrero se anunciaba que el estelar Carlos Correa quedaba fuera del Clásico Mundial de Béisbol. Correa, de 28 años e integrante de los Twins de Minnesota, estaba en agenda para custodiar la tercera base de la novena boricua e igualmente aportar con su probada y consistente ofensiva. Sin embargo, el santaisabelino llegó a un acuerdo con los propios Twins para no asistir al esperado certamen, en el cual debutó con éxito en 2017 como parte del “Team Rubio”.

Lee más aquí: Ya es oficial: estos son los 30 jugadores que representarán a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Frituras para los peloteros

Marzo fue el mes del Clásico Mundial de Béisbol y a principios de mes, los peloteros de Puerto Rico fueron recibidos en Fort Myers con un manjar de frituras y comida boricua luego de que Martín “Machete” Maldonado contratara un foodtruck para darle la bienvenida a los integrantes del “Team Rubio”. Entre frituras, carne frita y otros manjares de la cocina boricua, los peloteros estuvieron de plácemes durante la primera práctica en el Jet Blue Park rumbo al Clásico Mundial Béisbol.

Lee más aquí: Los peloteros de Puerto Rico son recibidos en Fort Myers con un manjar de frituras y comida boricua

Los jugadores de Puerto Rico se acuartelaron en Fort Myers previo al Clásico Mundial. (Carlos Giusti/Staff)

Juego perfecto del Team Rubio

El lunes, 13 de marzo, Puerto Rico y su Team Rubio hacían historia al lograr el primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, la gesta no quedó oficializada en los registros de Grandes Ligas al no haber sido contabilizado por el Elias Sports Bureau, por no haber completado los 27 outs necesarios, según las normas establecidas por el estadístico oficial de las Grandes Ligas de Béisbol. El partido terminó con marcador de 10-0 en ocho entradas por la regla del nocaut.

Lee más aquí: Clásico Mundial: el juego perfecto de Puerto Rico no quedará en los registros históricos porque no duró nueve entradas

Se lastima Sugar Díaz

El cerrador estelar de Puerto Rico, Edwin “Sugar” Díaz, se lastimó durante la celebración de la victoria contra República Dominicana para avanzar a los cuartos de final durante el Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en marzo. Antes de lesionarse, había sacado los últimos tres outs para la victoria 5-2 de Puerto Rico sobre República Dominicana ante más de 36,000 fanáticos en el LoanDepot Park.

Lee más aquí: Clásico Mundial de Béisbol: ¿puede Puerto Rico sustituir a Edwin “Sugar” Díaz en la plantilla tras su lesión?

Tito Trinidad le lleva caldo de gallina a novena boricua

Ese mismo mes, el caldo de gallina hecho por Félix “Tito” Trinidad y que llevó al Team Rubio para sazonar su desempeño en el campo, aparentemente hizo su efecto. El equipo boricua logró derrotar a República Dominicana y avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. En un magistral juego, los boricuas controlaron la potente ofensiva de sus vecinos caribeños.

Lee más aquí: Tito Trinidad le lleva el “caldo de doña Irma” al “Team Rubio” previo al duelo contra Dominicana

Jake Paul muestra su nueva mansión

En mayo, Jake Paul mostraba en sus redes sociales la nueva mansión que adquiría en el municipio de Dorado del exjugador Yadier Molina. La propiedad está localizada a orillas del mar y cuenta con 12,087 pies cuadrados. En el video de 17 minutos, que lleva el título de “Mi nueva casa de $16 millones”, Paul da a sus seguidores un tour por la mansión.

Lee más aquí: Jake Paul muestra en las redes sociales su nueva mansión en Dorado, que adquirió del exjugador Yadier Molina

LeBron James visita a los Vaqueros

En el mes de julio, el astro de la NBA, LeBron James, visitaba el Coliseo Rubén Rodríguez para disfrutar del primer partido de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Gigantes de Carolina. En ese entonces, se aseguró que la visita se dio de “manera orgánica” gracias a una gestión que hizo Noah Assad, manejador de Bad Bunny y apoderado de los Cangrejeros de Santurce.

Lee más aquí: LeBron James no hizo ninguna petición especial en su visita a Bayamón: “Estaba impresionado”

Asesinan apoderado de Gigantes de Carolina

En octubre, el Baloncesto Superior Nacional Femenino se encontró de luto tras el asesinato del apoderado de las campeonas Gigantes de Carolina, José Meléndez López, quien fue baleado en la madrugada del 23 de octubre a su salida de un club nocturno de Santurce. Meléndez López, de 34 años, también era conocido como DJ Krazy y era propietario del negocio Krazy Fire Lounge en la avenida Piñero en San Juan.

Lee Más aquí: Luto en el Baloncesto Superior Nacional Femenino tras asesinato del apoderado de las campeonas Gigantes de Carolina

Félix Verdejo es sentenciado a cadena perpetua

En noviembre, el expugil Félix Verdejo fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su expareja Keishla Rodríguez Ortiz, el 29 de abril de 2021. Ricky Márquez, exentrenador del púgil, afirmaba entonces estar pasando por una serie de emociones tras el veredicto de culpabilidad.

Lee más aquí: Exentrenador de Félix Verdejo vive una mezcla de sensaciones tras veredicto de culpabilidad: “La calle no deja nada”

Adriana Díaz se impone ante Manyu Wang

Mientras que, en diciembre, Adriana Díaz le ganaba 2-1 un partido a tres sets a la número dos del mundo, Manyu Wang. Su triunfo se produjo como parte del Mundial de tenis de mesa mixto y fueron los únicos dos sets que ganó Puerto Rico en su enfrentamiento con China.

Lee más aquí: Adriana Díaz le gana 2-1 un partido a tres sets a la número dos del mundo Manyu Wang