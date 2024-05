Ryan Sánchez está en medio de una apretada carrera para conseguir su clasificación a París 2024

París reconoció que el pulseo para mantenerse en el ranking va a apretar en lo que queda hasta el 30 de junio, pues todavía hay atletas que no han comenzado a competir y que podrían sacarlo de la lista.

De hecho, París reconoció que la expectativa es que su pupilo intente ponchar su segundo boleto olímpico por puntos y no por la marca mínima.

“Nosotros siempre vamos a buscar el ranking. Es lo que busca todo atleta que no puede llegar a las marcas. La marca de 1:44 no es fácil de hacer. Incluso, los atletas que han tenido marcas excelentes, tienen que competir constantemente para llegar a 1:44, y eso no lo tenemos. Yo entiendo que Ryan se va a mantener por ranking”, declaró.