La tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz expresó su agradecimiento con el cantante de música urbana Daddy Yankee por pagar los pasajes para que ella y su hermana, la también atleta Melanie Díaz, pudieran asistir a los Abiertos de Suecia y Austria.

Relacionados: Daddy Yankee se encargará de los pasajes de Adriana Díaz El Copur explica por qué determinó no cubrir el viaje de Adriana Díaz

En una publicación en sus cuentas de Instagram y Facebook, la utuadeña también reconoció a Molusco y al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), además de sus auspiciadores.

“Agradezco a @daddyyankee, a su esposa, a Molusco y a todos los que tuvieron que ver para que participara junto a mi hermana @mely_diaaz, en el ITTF World Tour en Suecia y Austria, MUCHAS GRACIAS. A todos los que de una manera u otra se acercaron, GRACIAS. A mis auspiciadores GRACIAS por apoyar mi futuro. Al DRD muchas gracias por su gran aportación en este proceso. A mi familia extendida del @comiteolimpicopur GRACIAS por siempre estar conmigo y apoyarme en mi carrera”, escribió Díaz.

El reguetonero se comprometió el pasado jueves a costear los boletos de avión de las hermanas tras el anuncio de que no participarían en los Abiertos en Europa por no tener fondos luego que el Copur determinara no cubrir el viaje a raíz de la estrechez económica por la que atraviesa.

Tras recibir la noticia de que Yankee cubriría los gastos, el entrenador y progenitor de las tenismesistas, Bladimir Díaz, se comunicó con los organizadores de la competencia en Suecia y Austria para confirmar la participación de ambas atletas.

Díaz, por su parte, aseguró que dará el 100 por ciento en sus próximas competencias.

“Sé que en la adversidad hacen lo posible por ayudar a todos los atletas. Para mí es un HONOR y una oportunidad única representar a Puerto Rico. Ustedes pueden estar seguros que siempre, en cada evento que esté, voy a darlo todo. No siempre ganaré, pero jamás dejaré de dar lo mejor de mí, porque represento a mi país, a mis auspiciadores, al Comité Olímpico de Puerto Rico y a cada puertorriqueño y puertorriqueña. De nuevo, muchas gracias Puerto Rico”, añadió la atleta en su publicación.