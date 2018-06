Santa Clara, California - El legendario exreceptor y directivo de los 49ers de San Francisco, Dwight Clark, falleció ayer a la edad de 61 años, de acuerdo al anuncio que hizo su esposa Kelly, a través de la cuenta de Twitter que tenía en exdeportista.



"Mi esposo se fue en paz, rodeado de las muchas personas a las que tanto quería", señala el comunicado. "Doy las gracias a todos los amigos de Dwight (Clark), compañeros y aficionados de los 49ers que le han apoyado siempre y le han enviado su amor durante la batalla con la enfermedad ALS".

I’m heartbroken to tell you that today I lost my best friend and husband. He passed peacefully surrounded by many of the people he loved most. I am thankful for all of Dwight’s friends, teammates and 49ers fans who have sent their love during his battle with ALS. Kelly Clark.