Los Changos de Naranjito tendrán su primera de dos oportunidades para aumentar su histórico botín de campeonatos en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) cuando visiten el viernes a los Caribes de San Sebastián en el sexto juego de la final en el Coliseo Luis Aymat Cardona.

El miércoles, Naranjito se puso a un juego de su cetro número 25 en su historia cuando despacharon en tres parciales (25-23, 25-17 y 25-23) a los Caribes en el Coliseo Mario “Quijote” Morales para liderar la serie 3-2.

Los Changos suman dos victorias corridas luego de estar abajo 2-1 en la final. El lunes lograron un triunfo en la carretera en cinco parciales, para luego ganar en su “nido” alterno el miércoles en la zona metropolitana.

“No ha pasado nada. Ese es el mensaje. Celebrar un chispito porque fue una victoria grande. Pero, estamos conscientes de que tenemos que hacer un gran trabajo allá”, dijo Jamille Torres, dirigente de los Changos.

Los pájaros negros repitieron la dosis del duelo inicial al volver a ganar en tres parciales en el “Quijote” Morales. San Sebastián, por su parte, se impuso en el segundo y tercer choque en tres y cuatro sets, respectivamente.

“Desde el primer juego hacia acá, hemos errado más de lo que erramos normalmente. Creo que bajar el nivel de errores nos convierte en lo que realmente somos, un equipo que presiona en el saque y no los bota. Somos disciplinados en la malla, sabemos jugar alrededor eso y no lo habíamos hecho en el tercer y cuarto juego. Ahora, nos vemos bien y fluidos. No estamos cargando tanto a (Félix) Chapman como los cargamos usualmente, que creo eso tiene que ver mucho también”, analizó Torres.

Chapman, refuerzo cubano, es el arma ofensiva principal de Naranjito con 19.6 puntos por cotejo.

Torres va por su segundo campeonato con los Changos en los últimos tres años. En la temporada 2021-2022 salió airoso contra los propios Caribes en siete partidos.

Caribes botaron el golpe

Con su temporada en juego, los Caribes sostuvieron una larga reunión en el camerino visitante del “Quijote” Morales el miércoles tras perder la ventaja en la serie. El técnico Javier Gaspar declaró luego que los jugadores se desahogaron y botaron el golpe para pensar en el partido crucial del viernes en su cancha.

“Vamos a defender la casa. Ya lo hicimos una vez y lo tenemos que hacer para mantener la serie viva. Tenemos que seguir apoyándonos durante todo este proceso, que es importante. Después de un partido así hay frustración, tirando cosas, gritando. Se dijo lo que se tenía que decir para desahogarse y ya estamos listos para el juego del viernes. Borrón y cuenta nueva”, indicó Gaspar.

Para los Caribes, quienes buscan su primer campeonato desde 1999, ganar el primer parcial del sexto juego será de suma importancia ya que en toda la serie han comenzado los desafíos abajo 1-0.

“Creo que mentalmente y emocionalmente va a tener un impacto. Hemos estado cerca. Es seguir empujando para dar ese próximo paso para ver cómo nos vemos al frente”, resaltó

De provocar un séptimo y decisivo choque, el encuentro por el campeonato se celebrará en una cancha neutral, en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu de Manatí en domingo.