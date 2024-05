Boricuas de la diáspora se apuntan para correr en el Puerto Rico 10K Run y comparten sus expectativas

“ Recientemente he empezado a retomar las carreras, y me dije: ‘¿Qué mejor forma de seguir motivada que correr un 10K en Puerto Rico? ’. El año pasado fue la primera vez que hice uno, y luego vi que estaba este (Puerto Rico 10K Run) y pensé que era la mejor manera de mantenerme motivada”, compartió la mujer natural de Isabela.

El deseo de correr sobre el puente

“Siempre había querido hacer ese 10K. Mi papá ha corrido toda la vida, y quería hacerlo con él. Pero las inscripciones se llenaron y no va a poder ser. Me quedé solita”, apuntó la mujer de 28 años y natural de San Juan.

“He tenido un love and hate relationship con el correr. Cuando era más joven me encantaba, en la universidad no me gustaba. Entonces, empezamos a hacer 5K y 10K. Soy bien competitiva, y creo que eso es lo que me motiva a seguir corriendo”, dijo entre risas.