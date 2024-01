El dirigente de los Mets de Guaynabo, Sirianis Méndez, y el esquina de los campeones Caribes de San Sebastián, Pablo Guzmán, recién finalizaron su participación en la temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) y ya se preparan para otra aventura dentro del deporte del balón y la malla alta.

Resulta que Méndez estará al mando del equipo femenino de Guaynabo, mientras Guzmán se estrenará como asistente del dirigente Freddy Vázquez con las bicampeonas Pinkin de Corozal en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Para ambos los ofrecimientos que le hicieron para unirse a los cuerpos técnicos de ambos sextetos los tomó por sorpresa.

“Lili (la apoderada de Corozal, Lilibeth Rojas) me llamó como hace dos meses. Estaba jugando todavía. Me ofreció esta oportunidad de ver. No tenía eso en mis planes. Me llegó de sorpresa, y definitivamente cambió algunos planes que tenía. Definitivamente lo vi como una buena oportunidad para aportar a lo que es esa transición de jugador a coach, y estoy emocionado con esta experiencia”, expresó Guzmán.

“No lo tenía en mi mente (la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico de un equipo superior). Esto fue una completa sorpresa. Lily me hizo el acercamiento, consultó con Freddy y entendieron que yo era uno de los prospectos para llenar esa posición”, agregó.

Pablo Guzmán (a la derecha) entiende que ser jugador lo ayuda a ponerse en la posición de las atletas de las Pinkin. (Alexis Cedeño Laboy)

El deportista -que tiene experiencia como dirigente en categorías menores- entiende que ser un jugador activo le beneficia porque puede ponerse en la misma posición de las atletas para ayudarles en la parte mental y técnica. Asimismo, dijo sentirse honrado con la oportunidad de estar con un equipo de tanta tradición como Corozal.

“La experiencia ha sido espectacular. Freddy es una persona bien organizada. El equipo ha ganado dos veces (2022 y 2023), y Freddy ha sido parte de ese staff y es una persona que te inspira mucho y te da mucha seguridad. Pienso que nos vamos a complementar muy bien”, apuntó.

Por su parte, Méndez dijo que su movimiento como dirigente del equipo femenino “es un cambio radical porque no es el mismo voleibol”. Sin embargo, se mostró confiado en el que podrá con la encomienda por su experiencia como entrenador femenino en las categorías menores.

“Todavía me sigo adaptando al sistema. He estado trabajando en la parte personal, educándome un poco más en lo que es el voleibol femenino, buscando herramientas para traérselas a ellas y poder desarrollar el mejor equipo posible”, dijo Méndez, que desde que llegó a Puerto Rico desde Cuba hace unos cinco años trabaja en un club en Isabela con jugadoras de las categorías entre los 11 años hasta los 16.

Sirianis Méndez (a la derecha) viene de dirigir en la liga masculina a los Mets de Guaynabo. (Alexis Cedeño Laboy)

El exjugador -que llegó a la dirección del equipo masculino de los Mets la pasada temporada tras la salida de Ramón “Monchito” Hernández- compartió que pasó por un periodo de adaptación cuando lo nombraron como dirigente en la LVSM. Recordó que los jugadores veteranos del sexteto fueron quienes pidieron que lo contrataran y quienes lo ayudaron a adaptarse a su puesto.

Para el femenino cuenta con la veterana Karina Ocasio, quien ya se integró a las prácticas. La atacante iba a jugar con el Columbus Fury en la novel Pro Volleyball Federation bajo la dirección de Ángel Pérez, pero finalmente se quedó en la liga nacional.

“En el femenino pues tengo la presencia de Karina Ocasio, que creo que va a ser muy importante en el desarrollo de este equipo. Ella se incorporó a la práctica ayer (jueves), y yo tuve una conversación con ella. Me dio bastante feedback de lo que es el voleibol femenino aquí en Puerto Rico. Nos vamos a estar comunicando porque ella es el ejemplo a seguir de las jugadoras novatas que este año tienen la oportunidad de demostrar que sí pueden jugar voleibol. Esperamos que ella sea una jugadora y a la misma vez una asistente en lo que tiene que ver con el voleibol de nosotros”, destacó Méndez.

La temporada 2024 de la LVSM dará inicio el 18 de enero. Además de las Pinkin y las Mets -que regresan con la mudanza de las Leonas de Ponce- participarán las subcampeonas Cangrejeras de Santurce, las Changas de Naranjito, Criollas de Caguas y Atenienses de Manatí, Valencianas de Juncos.