La actriz Cordelia González fue reconocida el jueves por en el Festival de Cine Internacional Enfoque por su trayectoria artística de más de 30 años.

El director del festival, Léster Rivé, destacó el legado de la veterana actriz para las futuras generaciones.

"A través de mi carrera, uno trabaja y trabaja sin esperar nada a cambio y el que este momento llegue, y me digan que yo puedo ser ejemplo para otras personas, me llena de humildad, pero, también me llena de mucha satisfacción porque para eso es que uno trabaja... para uno tratar de poner un granito de arena y enriquecer la vida de otras personas", expresó González.

El pasado año, González participó de cuatro filmes locales, "Antes que cante el gallo", "Broche de Oro", "Sol de Medianoche" y ¿Quién eres tú?”.

"Yo me siento muy orgullosa de que hay una nueva generación de cineastas puertorriqueños que han encontrado un lenguaje nuevo y diferente y que cuentan historias de manera atrevida y llena de magia", dijo González.

La actriz, quien también ha participado en piezas teatrales de Broadway, apostó al desarrollo del séptimo arte en la isla tras afirmar que en Puerto Rico “tenemos el talento”.

Algunos de los filmes locales clásicos en los que aparece González son "La noche en que apareció Toño Bicicleta" y "La Gran Fiesta".

"Ghostwriter", "Born on the Fourth of July", "The Mambo Kings", "Kojay" y "The Caller", son parte de los filmes internacionales en los que González tuvo participación.