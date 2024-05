Ariadna Gutiérrez asegura que recibió un mensaje de Dalex, el exesposo de Patricia Corcino

“Dalex es el ex de Patricia” , indicó “La Divaza” al nuevamente leer los comentarios.

No obstante, a pesar de la insistencia de los fans que se encontraban en el “live”, Gutiérrez no entró en detalles sobre el contenido de ese mensaje.

Patricia Corcino y Dalex: un matrimonio que al parecer no terminó de la mejor manera. Patricia y Dalex comenzaron a salir en el 2019.

“Aunque quiere’ que yo me muera. No me mandes globos negro’ también”, reza uno de los versos del tema lanzado el pasado 29 de febrero.