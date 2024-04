Ariadna Gutiérrez es la duodécima eliminada de “La casa de los famosos 4”

La noche del lunes se llevó a cabo la duodécima eliminación en “La casa de los famosos 4″ y fue una muy sorpresiva e inesperada. La exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez abandonó la competencia al no recibir el apoyo por parte de los televidentes y fanáticos.

“Yo estoy del lado de Tierra. No puedo traicionar a mis sentimientos y a lo que yo siento. Yo nací en Tierra y muero en Tierra”, expresó el denominado “Huracán Boricua”.

“Creo que hay paz en el alma cuando haces las cosas correctamente. Hay confianza en que las acciones hablan por sí solas. Al final del día, me siento bastante preparada para enfrentar este tipo de retos, y más si es porque estoy llevando una voz y poniendo límites en mi vida y en el juego, con mucho respeto” , agregó por su parte Corcino.

La primera salvada de la noche fue la boricua Maripily Rivera, y como era de esperarse, su regreso no fue del agrado de sus compañeros. “Tierra, rra, rra, rra. El huracán boricua categoría 6. El huracán de la casa tiene que regresar”, gritó eufórica.

Tras el regreso de la ex presentadora de “Lo sé todo” a la casa, el cantante mexicano Lupillo Rivera celebró de manera eufórica pues, la salvación de Corcino significó la eliminación de la exreina de belleza colombiana.

“Yo me siento muy incómoda como mujer porque sus acciones han sido de un hombre tóxico y narcisista y yo he pasado por relaciones así, con hombres manipuladores que te ven como un objeto y si no te tienen, son capaces de destruirte y quitarte lo que más amas, incluso ponerte en contra a tu familia”, comentó anoche la modelo colombiana.