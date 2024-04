Continúan los enfrentamientos entre Maripily y Patricia Corcino en “La casa de los famosos 4”

La expresentadora del programa de “Lo sé todo” decidió sincerarse con la propietaria de Pompi Stores. “Me paro frente a ti porque no puedo traicionar mis principios ni valores. Desde que entré a la competencia múltiples veces has expresado que no me quieres dentro de la casa, que no hay espacio para otra boricua y que pediste exclusividad a la producción de que no podía existir otro espacio para mí. El respeto no tiene nacionalidad. Tiene que ser universal”, comenzó expresando Corcino.