La explosiva gala de “La casa de los famosos 4” que dejó a los fanáticos boquiabiertos

Sin duda alguna de “La casa de los famosos 4″ será recordada como una de las temporadas más polémicas en la historia del popular “reality show” de la cadena Telemundo. Las polémicas y enfrentamientos subidos de tono entre sus participantes durante las galas en vivo han sido el plato fuerte de la cuarta edición.

La noche del domingo 14 de abril, de “posicionamientos, sinceramiento y salvación”, fue el más reciente escenario de momentos llenos de intensidad y delicadas acusaciones entre los 13 famosos que todavía quedan conviviendo, o mejor dicho “sobreviviendo” dentro de la casa.

A continuación, un resumen de lo ocurrido anoche y que convirtió la gala en la más explosiva, hasta el momento.

1. Acusaciones de maltrato en pleno “show” en vivo

Durante la ya impredecible dinámica de “posicionamientos” los habitantes Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y la boricua Maripily Rivera aprovecharon la transmisión en vivo para acusar a Lupillo Rivera de “maltrato” y “obsesión” contra la exreina de belleza colombiana, de la cual el cantante reveló la pasada semana estar enamorado.

PUBLICIDAD

“Lupillo es un manipulador, un mentiroso, una persona machista y una persona que maltrata. Ha maltratado con un pensamiento machista que cree que tú (Ariadna) le perteneces. Está tan obsesionado que cree que tú le diste entrada, y eso no es cierto. Lupillo, te voy a decir una cosa, cuando una mujer dice no, es no. El maltrato no debe existir, y tú lo has hecho mucho en esta casa”, comenzó expresando Romeh.

A esas palabras se hizo eco Gutiérrez, quien no dudó en comentar su incomodidad ante la situación. “Yo me siento muy incómoda como mujer porque sus acciones han sido de un hombre tóxico y narcisista y yo he pasado por relaciones así, con hombres manipuladores que te ven como un objeto y si no te tienen, son capaces de destruirte y quitarte lo que más amas, incluso ponerte en contra a tu familia”.

“Me uno contigo al no maltrato de la mujer, tanto emocional, psicológico y verbal. Eso es lo que está haciendo Lupillo en la casa, con sus estrategias falsas. Deseo que te dé mucha fuerza papa Dios para terminar este reto, pero sobre todo, que puedas superar lo que te ha hecho Lupillo, al ser una persona que se cree que eres un objeto y le perteneces con todo el daño psicológico y la difamación que te ha hecho en la casa”, agregó María del Pilar Rivera, nombre real de Maripily.

Los posicionamientos a Gutiérrez continuaron con Aleska Génesis y Geraldine Bazán, quienes pusieron en duda las acusaciones de maltrato.

PUBLICIDAD

“Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo. Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo”, refutó la exreina colombiana.

Maripily desenmascara a Lupillo: “¡Se cree Dios! Puerto Rico lo odia” Revelador video le da la razón a Maripily en “La casa de los famosos”

2. La Jefa niega maltrato dentro de la casa

Los ánimos en el “set” continuaron caldeándose mientras pasaba la noche. El presentador del programa, Nacho Lozano, comentó que La Jefa, la máxima autoridad dentro de la casa, no ha detectado ningún tipo de maltrato entre los habitantes.

¿Quién se salva de la eliminación? Maripily y Patricia Corcino se dicen de todo en “La casa de los famosos 4” Las dos boricuas se enfrentaron entre reclamos y fuertes críticas en el sinceramiento del reality show.

“La Jefa no ha detectado, hasta ahora, de maltrato de género de ningún tipo, de haberlo es el confesionario donde se presentan estos apuntes para por supuesto oírlos e investigarlos. Si ustedes consideran que así es, las invito a que pasen al confesionario a hacerlo”, expuso Lozano.

3. “La Divaza” arremete contra La Jefa

Desde su salida voluntaria de la competencia, Pedro Luis Joao Figueira mejor conocido como “La Divaza” ha sido un ferviente defensor de su “team Tierra” durante los pasados programas.

Tras las expresiones de La Jefa sobre las acusaciones de alguno de los habitantes, el influencer venezolano aprovechó la transmisión en vivo para arremeter sobre su alegada imparcialidad.

“Pero es que el abuso no es nada más físico, el abuso también es emocional. Además, eso de que La Jefa no escuchó no me parece…, así como se hace la loca con la salvación, cuando cantan los complots, o sea, nada más ve lo que les conviene”, expuso el creador de contenido.

Concluida la gala, “La Divaza” se expresó a través de su cuenta de Instagram, despidiéndose de su paso por la casa.

PUBLICIDAD

“Con este post me despido de todo mi trabajo adentro de La casa de los famosos. Durante 3 meses me conocieron profundamente, en mi felicidad, en mi tristeza, en mi estrés, en mi vulnerabilidad y en mi fuerza... Gracias Telemundo por permitirme conectar con mi gente de una manera que nunca antes lo había hecho. Fue una oportunidad de oro y perdón a todos los que defraudé, nunca fue mi intención. Todo fue para ustedes”, escribió.

Rápidamente, el “post” fue interpretado como un despido por parte de la producción debido a lo sucedido en la gala, sin embargo, el venezolano aclaró la situación.

“Para aclarar el malentendido: con lo que publiqué me refiero a que digo adiós a mi estancia adentro de la casa, y por eso quise hacer un carrusel con los momentos más bonitos que me enviaron ustedes. No significa otras cosas. No se nos acaba el proyecto y todo sigue bien chicos, no se preocupen”.

4. Enfrentamiento entre Lupillo y Romeh casi llega a la violencia física

Finalizando la gala, llegó el momento del posicionamiento del cantante mexicano, quien se quitó el gabán antes de llegar a pararse junto a Romeh.

“Romeh ha sido un placer jugar contigo, conocerte, aprender de ti, enseñarte cosas nuevas. Hay códigos de hombres, aquí las mujeres no cuentan. Me avergüenza que seas tan labioso”, comenzó expresando el conocido “Toro del Corrido”.

La conversación subió de tono entre los dos famosos, con acercamientos que pudieron haber llegado a los golpes, según alegaron los televidentes.

Afortunadamente, la situación no llegó a la violencia física debido a la intervención de algunos de los habitantes, así como los presentadores.

PUBLICIDAD

“Lupillo, Romeh, viéndome a mí, por favor. Melaza, ayúdame por favor. Les pido respeto, por favor. Ayúdame, Paulo, Melaza. Les pido que cuando les pidamos algo y demos una instrucción, la respeten. Es nuestro trabajo y es su trabajo, hacernos caso”, concluyó Lozano.