Conoce la fuerza detrás de Maripily, el “huracán boricua” de “La casa de los famosos 4″

La empresaria boricua ha sido una habitante controversial por su explosiva personalidad dentro de la casa, lo que la ha llevado a ser nominada en varias ocasiones. Sin embargo, entrar un lunes a la temida “sala de eliminación” no la asusta, sino todo lo contrario, asegura que regresará “con más fuerza que nunca” apoyada del público de Puerto Rico a través de las votaciones. ¡Y así ha sido!

Pamela Delgado y su maratónica labor con las redes sociales

Como toda mujer de negocios, Maripily tenía que dejar todo listo para que sus marcas no se vieran afectadas durante su estadía en la casa ubicada en México . Para ello, la integrante de la competencia contactó a Pamela Delgado para que se encargara de manejar sus redes sociales.

“Fue bien puntual en lo que pidió referente a cumplir con los compromisos de sus marcas. No quería que se perdiera la presencia de las mismas en las redes y sobre todo, mantener a su público al tanto de todos sus movimientos dentro de la casa” , explicó Delgado, quien reiteró sentirse orgullosa de formar parte del equipo .

“Maripily es la verdadera estrategia de ‘La casa de los famosos’, nosotros acá simplemente la fortalecemos”, aseguró Delgado. “Como encargada de los perfiles sociales, mi trabajo es mantener el público al día con los sucesos relacionados con ella en el 24/7, ya que en las galas no lo ponen todo. Hay mucho público que apoya simplemente votando y para tener información inmediata los perfiles sociales son la opción”.

La movida era comprar a través de Amazon productos de la marca de Maripily para luego publicar reviews falsos y negativos. No obstante, se informó que el equipo de la empresaria logró contactar a la plataforma de venta minorista para que retiraran los comentarios, se bloquearan los usuarios y no se les devolviera el dinero por la compra.

Sobre su salida del equipo Tierra, Delgado aseguró que “la realidad, el momento perfecto, no estoy muy segura, pero sí apoyo su decisión 100%. Yo actuaría igual y creo que muchos también. Digan lo que digan, vemos el 24/7 y sabemos que lo que ella percibía era lo que realmente estaba pasando. Y como puertorriqueños, no vamos a dejar que nadie quiera vernos la cara de esa manera, cuando lo has dado todo por esas personas”.